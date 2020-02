Máximo Kirchner arremetió contra Macri por el endeudamiento argentino

Máximo Kirchner, afirmó hoy que el diseño del endeudamiento argentino que se generó durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo vinculado con la práctica de la denominada "bicicleta financiera", que dejó "enormes ganancias para los sectores más acomodados".



"El diseño del endeudamiento argentino no solo fue una cuestión de los negocios financieros de los prestamistas sino que también tuvo que ver con la bicicleta financiera, que produjo enormes ganancias para los sectores más acomodados, que, aparte, residen en esta ciudad de Buenos Aires, extremadamente rica en servicios", expresó Máximo KIrchner.



Así lo hizo al pronunciar un discurso durante una reunión de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro, el partido encabezado por Martín Sabbatella, que se desarrolló hoy en la ciudad de Buenos Aires.



Además, Máximo Kirchner consideró que un país debe ver "cómo desarrollar una economía para poder generar crecimiento", pero que eso no puede generase como una cosa "amorfa".



"En 1997, la Argentina crece 7 o 8 puntos. Sin embargo, ese mismo año, gana la oposición las elecciones y siguen imperando los números macro negativos en cuanto trabajo, distribución del ingreso y pobreza", mencionó.



"Crecer no solo significa los puntos que uno pueda ver cuando lee una noticia. Hay que ver cómo se crece y cuánto abarca, y qué decide el Estado o la sociedad cuando elije a sus representantes", sostuvo.



Máximo Kirchner criticó las políticas de la gestión Mauricio Macri y señaló que uno de los desafíos actuales es que, los argentinos "nunca más vuelvan a ser juguete de las circunstancias".