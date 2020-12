La ‘amenaza’ de Javier Milei a Máximo Kirchner si llega al Congreso en 2021

De cara a las próximas elecciones legislativas, Javier Milei aseguró que espera “divertirse” con el jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, a quien “no le voy a dejar ni un huesito sano” en los debates parlamentarios que se realicen en el recinto.

“Va a ser muy divertido cuando me lo encuentre en la Cámara de Diputados si me toca acceder al Congreso porque voy a hacerme un picnic y no le voy a dejar ni un huesito sano con las estupideces que dice en cada uno de sus discursos”, espetó el economista durante una entrevista en el programa Mirá lo que te digo, del canal LN+, para luego aclarar que lo dijo como “una metáfora”.

En ese sentido, consideró que Máximo Kirchner “no es una persona idónea que tenga las condiciones para ocupar los lugares que está ocupando ahora por ser el hijo de Cristina Elisabeth Fernández”.

En su intervención, Milei tampoco tuvo piedad con los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, empezando por Santiago Cafiero: “‘Cafierito’ no aplica ni para cadete, con perdón de los cadetes. No se ve lo suficientemente lúcido e intelectual como para llevar a cabo un cargo como el de Jefe de Gabinete”.

“(Matías) Kulfas es una persona que no puede sumar ni con un ábaco, y el ministro (de Economía, Martín) Guzmán ha probado ser un absoluto incompetente”, advirtió el economista libertario en referencia a otros dos importantes integrantes del gabinete nacional.