La letra chica del uso del Parque Deportivo de Montaña de Ciudad

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto de reglamentación del Parque Deportivo de Montaña que se creó en la Ciudad de Mendoza. Está ubicado junto al teatro griego Frank Romero Day para la realización de disciplinas deportivas como el running, trail running, trekking, cross, mountain bike, downhill y ciclismo entre otras. El decreto detalla entre otras cosas, la responsabilidad que tiene el municipio ante algún accidente y el uso que pueden hacer con la base de datos de los usuarios del parque.

El decreto 1272 fue firmado el 16 de diciembre por el intendente Ulpiano Suarez y detalla las reglas del uso del parque "emplazado entre la subida al Teatro Griego "Frank Romero Day", la Avenida San Francisco de Asís, calle Las Bombas y calle Emilio Com, ubicado dentro de los límites del Parque General San Martín de la Provincia de Mendoza".

En sus considerandos asegura que apunta a la utilización responsable que debe hacerse de las áreas destinadas a la práctica deportiva. "El fomento de las actividades deportivas en un ámbito de respeto, educación y convivencia acorde para su correcto desenvolvimiento, haciendo un uso responsable de las instalaciones, significará un considerable beneficio para la comunidad", esgrime el decreto municipal.

Según la reglamentación se podrá en funcionamiento un registro de usuarios voluntario. "El Usuario registrado consiente de forma expresa la incorporación de sus datos personales a una base de datos, cuyo responsable es la Municipalidad, para su tratamiento y uso con la única finalidad de garantizar una práctica deportiva sana y responsable en las instalaciones del Parque Deportivo de Montaña, observar la evolución de la relación entre ambas partes y comunicar a los Usuarios información sobre servicios y eventos que puedan ser de su interés, acorde a sus preferencias", agrega la norma.

Además, agrega que la Municipalidad se reserva el derecho de emitir nuevas normas sobre el uso del predio y que está prohibida la circulación de motos por los circuitos del Parque Deportivo de Montaña.

El horario de verano es de 8 a 20, mientras que entre marzo y octubre será de 10 a 18. El parque contará con un área de servicios con estacionamiento de bicicletas, sanitarios, taller de auto reparación, estacionamiento y expendio de comidas.

El ingreso al parque es gratuito y el decreto establece cuáles son los deberes de los usuarios, como no dañar los recursos naturales, respetar los senderos habilitados, no arrojar basura, etc.

Responsabilidad civil

Otro punto que queda aclarado es el de la responsabilidad civil y allí la Municipalidad se deslinda de responsabilidad ante accidentes o robos. "Ni la Municipalidad, ni su personal serán responsables de ninguna pérdida, hurto o robo de cualquiera de sus bienes", subraya el decreto.

"Ni la Municipalidad, ni su personal serán responsables de los daños personales en el grado que fuere o de las lesiones que se produzcan por el uso de las instalaciones del Parque Deportivo de Montaña", agrega.

Por último determina sanciones para quienes no cumplan el reglamento y aclara que los menores de 15 años "no podrán permanecer dentro del Parque Deportivo de Montaña sin supervisión de un mayor responsable".

Información sobre el Parque Deportivo de Montaña

El parque se creó el 16 de julio luego de la firma de un convenio entre la comuna y la Secretaría de Ambiente. Tiene una extensión de 70 hectáreas y apunta a promover actividades deportivas como el ciclismo, el mountain bike, el running y el trail running, de manera segura para los deportistas y cuidando este espacio natural.

“Esto está en sintonía con lo que estamos planteando para la Ciudad de Mendoza, una ciudad sostenible que preserva y cuida el piedemonte, junto con las políticas implementadas por el gobierno provincial, pensando en promover el turismo y las actividades recreativas. Ahora vienen tiempos de trabajo porque junto con los deportistas vamos a pensar cuáles van a ser los circuitos, que ellos mismos a través de mecanismos de participación le pongan los nombres. Hay que hacer un trabajo fuerte de limpieza junto a deportistas y voluntarios, pero fundamentalmente tenemos que cuidar la flora y fauna del lugar”, manifestó el intendente en se entonces.

La reglamentación completa