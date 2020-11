La frase explosiva del Dipy contra el gobierno

El cantante de cumbia David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", volvió a generar polémica con sus fuertes críticas al Gobierno y a la clase política en general en el programa "Polémica en el bar", donde estuvo de invitado.

"El político cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando está en el poder roba, cuando no está en el poder destruye y cuando empezás a confiar en él, te traiciona", fue el duro análisis de "El Dipy" sobre la clase política.

"Cuando vos ves en la televisión que te están mintiendo en la cara llega un momento que decís ‘para loco, que me la pongas está bien, pero no toda’. Es como que todo el tiempo no sabés en quien creer", sostuvo el cantante.

"Dicen que debería apoyar a este gobierno porque soy pobre. A mí el otro día me pasó que me dijeron 'vos te olvidaste del barrio'. Del barrio no me olvidé nunca, lo tengo en el corazón, pero yo quise progresar”, agregó "El Dipy" sobre los cuestionamientos que recibe de quienes lo llaman "desclasado".

Con el video anterior salieron todos ardidos diciéndo "iudica le cerro el orto al dipy"

Se olvidaron poner esta parte del video donde me termina dando la razón de que hoy el progreso de PERON NO ESTA... pic.twitter.com/8l7m8ODdu7 — el Dipy (@dipypapa) November 25, 2020

"Cuando me junté con Mariana Diarco me tuve que venir a vivir a Capital y yo quiero que mis hijos estén bien. Hoy vuelvo al barrio y sigue estando igual o peor que antes, entonces, uno quiere progresar o salir adelante en la vida", agregó el cantante.

"Yo vi muchas veces a mi papá calentar la yerba al sol. Yo comía y ellos tomaban mate. Por suerte con el paso del tiempo progresaron: compraron un terreno, pusieron un negocio y crecieron. Muchos dicen ‘era otra época’, pero había que romperse el culo igual", añadió "El Dipy".

Y completó: "¿Cómo no vas apoyar a una persona que con mérito propio consiguió algo? El otro día me castigaron tanto porque me dijeron: ‘Vos estás en contra de los planes sociales’. ¿Cómo voy a estar en contra? Estoy a favor, pero no me gusta que pongan un cartel en la ruta que diga ‘llegamos a los 10 millones (de beneficiarios)'. ¡Están festejando la pobreza!".

El cantante agregó que el "gran éxito del plan social" es "dárselo a una persona que lo necesita y a esa persona crearle las condiciones de educación y trabajo para que el día de mañana no lo necesite nunca más, porque ese el progreso".

"Hoy tenemos gente que realmente lo necesita, pero no le crean las condiciones o el trabajo para que esa gente esté dependiendo de alguien que le da algo. El que te da plata te hace pobre porque no te deja crecer mentalmente. Te hace estar en tu casa esperando que a fin de mes llegue la platita y vos te encerrás y no laburás. Para salir adelante hay que estudiar y laburar", completó el cantante.

Por último, el cantante se refirió a su enfrentamiento con el periodista Diego Brancatelli, con quien mantuvo varios cruces cuando visitó "Intratables". El cantante sostuvo que el periodista K es "un pelotudo", pero aclaró: "Yo no tengo nada personal con él. No puedo decir si es buena o mala persona, pero en lo que él hace es un pelotudo".