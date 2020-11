Violento cruce de acusaciones por la lucha antigranizo

Un día después del fuerte temporal de lluvia y granizo que azotó departamentos del área metropolitana, el subsecretario de Agricultura, Sergio Moralejo, y el senador opositor Marcelo Romano, tuvieron una cruda discusión en MDZ Radio respecto del funcionamiento del sistema aéreo de lucha antigranizo.

Romano denunció que "la lucha antigranizo funciona a medias y dentro de poco no va a funcionar del todo" por conflictos salariales con los pilotos y aseguró que "de las cuatro aeronaves, dos no tiene hélices y dos están sin mantenimiento".

Al cruce de Romano salió, al aire, Moralejo, quien desmintió al legislador y expresó que el sistema "funciona en plenitud".

"Pido disculpas a pilotos y mecánicos porque el esfuerzo es enorme, es insultante decir que no han trabajado. Ayer estuvieron 23 horas volando. Hay tres aviones que operan y uno de back up", afirmó Moralejo.

Pero Romano calificó a Moralejo de "mentiroso", ante lo cual el funcionario denunció que el senador opositor estaba montando un "escándalo" y que tenía también un "discurso populista".

"Es falso que los pilotos no cobren, están cobrando, y es falso que no se prestó la lucha", afirmó. Y agregó: "No hemos tenido ninguna queja del sector productivo".

La lucha antigranizo está a cargo de una empresa aeronáutica provincial (AEMSA), que cuenta con 26 pilotos y 12 mecánicos.

El senador Romano grabó, después de la entrevista radial, un video en los hangares de AEMSA y mostró que uno de los aviones (aparentemente el de back up) está parcialmente desarmado.

Además, mostró una caja vacía y sostuvo que la lucha no cuenta con cartuchos (que son los que se lanzan desde arriba de las nubes). Y denunció que existe una cantidad acotada de bengalas para enfrentar las tormentas.