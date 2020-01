Qué empleados públicos de Mendoza tendrán congelado el sueldo

El Gobierno hizo oficial el congelamiento de los salarios de los funcionarios por seis meses, medida que incluye el freno a la aplicación del último tramo de la cláusula gatillo.

El Decreto explica el alcance de la medida, que era esperada en los otros poderes del Estado, en particular en la Justicia. El dato que surge de esa norma es que el congelamiento llega hasta los directores y también abarca a los asesores del Gobierno. Por eso excede a la primera línea política y llega a algunos empleados que si bien tienen cargos jerárquicos, tienen carrera dentro del Estado más allá de la actual gestión.

La medida es por 6 meses y son cerca de 400 las personas que tendrán congelados los salarios. Pero no tendrán congelados sus salarios algunos empleados que tienen salarios altos, incluso superiores al plantel político del Ejecutivo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con un grupo de cerca de 40 personas que trabajan en el ámbito del MInisterio de Salud y Desarrollo Social.

La decisión de Suarez apuntaba a dos planos. Por un lado tomar una medida política con repercusión para retomar la agenda política y, por el otro, dar una señal de austeridad en medio de la crisis. Así lo mencionó también en el Decreto, donde hace referencia a la "a situación económica y social que atraviesa la Provincia de Mendoza".

Se congelan los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo durante 180 días. pic.twitter.com/6prmhsSIyN — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) January 2, 2020

"Resulta necesario adoptar medidas para optimizar el funcionamiento del Estado, disminuyendo los gastos y maximizando los recursos...En este entendimiento el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos, desde la categoría de Director hasta el Gobernador, aparece como una herramienta útil a los fines establecidos anteriormente", expresa el Decreto.

La última vez que ocurrió una medida similar fue en el año 2000, cuando se congelaron los salarios y luego se aplicó un recorte que fue superior para los funcionarios. "Dispóngase el congelamiento de los salarios del Gobernador y Vice-Gobernador de la Provincia, de los funcionarios públicos que revistan la categoría de Ministro, Secretario, Subsecretario, Director, Jefe de Gabinete, Asesor y demás funcionarios con cargos de mayor jerarquía y/o fuera de nivel del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, desde el 1º de enero de 2020 y por el término de seis (6) meses", determinó Suarez a través del Decreto número 1 del 2020."Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación aún a los aumentos previstos en paritarias de fecha anterior, que pudieran tener aplicación en el mes de enero de 2020", agrega.

Qué pasa en Tribunales

En cuanto a los otros poderes, el Gobierno "invita" a adherir a la medida. Pero curiosamente no menciona a los municipios. Hasta ahora anunciaron el congelamiento los legisladores, el Poder Judicial y más de 10 comunas.

En Tribunales la medida es vidriosa porque no hay herramientas jurídicas que consideren "blindada" para ejecutar esa decisión. Si se aplica, abarcaría a más personal que en el Poder Ejecutivo, pues tocaría los salarios de unas 500 personas que son magistrados, funcionarios o empleados "equiparados". Lo que decidieron es que la medida no se ejecute a través de una Acordada de la Corte que congele el salario. "La Corte no regula salarios", explicaron. Lo que hará la cúpula de la Justicia es "no pedir aumentos" por seis meses. Es decir, cuando a nivel nacional se aplique una suba, no se pedirá que se aplique en Mendoza como correspondería.

En la Justicia están atentos a otra cosa relacionado con los empleados. Y no tiene que ver con el salario, sino con el nombramiento de personal. La gestión anterior condicionó el nombramiento de personal en la Justicia a la autorización del Poder Ejecutivo, algo que generó rispideces. En la Corte buscan cambiar esa impronta y que les permitan ingresar "personal en cargos críticos".

La otra clave es qué pasará con el aumento de emergencia que se negocia a nivel nacional. Por ahora no hay novedades y difícilmente Mendoza adhiera de manera automática, salvo que haya alguna asistencia nacional. Es que aún queda aplicar la última etapa de la cláusula gatillo.

Tema: CONGELAMIENTO DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS

Origen: MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Decreto Nro: 1

Fecha: 02-01-2020

MENDOZA, 02 DE ENERO DE 2020

Vista, la situación económica y social que atraviesa la Provincia de Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario adoptar medidas para optimizar el funcionamiento del Estado, disminuyendo los gastos y maximizando los recursos;

Que en este entendimiento el congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos, desde la categoría de Director hasta el Gobernador, aparece como una herramienta útil a los fines establecidos anteriormente;

Que se estima prudente que el congelamiento mencionado se extienda por el término de seis (6) meses a partir del 1º de enero de 2020;

Que asimismo y a los fines de que la medida tenga efectos extendidos, es preciso invitar a los demás Poderes del Estado a adherir a la misma;

Por ello,

EL

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º.- Dispóngase el congelamiento de los salarios del Gobernador y Vice-Gobernador de la Provincia, de los funcionarios públicos que revistan la categoría de Ministro, Secretario, Subsecretario, Director, Jefe de Gabinete, Asesor y demás funcionarios con cargos de mayor jerarquía y/o fuera de nivel del Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, desde el 1º de enero de 2020 y por el término de seis (6) meses.

Artículo 2º. -Lo dispuesto en el artículo anterior será de aplicación aún a los aumentos previstos en paritarias de fecha anterior, que pudieran tener aplicación en el mes de enero de 2020.

Artículo 3º. -Invítese a los demás Poderes del Estado a adherir a la presente medida.

Artículo 4º. -Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.

DR. RODOLFO ALEJANDRO SUAREZ

DR. ABG. VICTOR E. IBAÑEZ ROSAZ

LIC. RAÚL LEVRINO

LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI

LIC. ENRIQUE ANDRÉS VAQUIE

ARQ. MARIO SEBASTIÁN ISGRÓ

FARM. ANA MARÍA NADAL

LIC. MARIANA JURI