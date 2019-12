"Vamos a ayudar, pero no vamos a callar", Macri en España con Brandoni

Mauricio Macri se reunió con un grupo de simpatizantes argentinos que viven en Madrid, España. Entre ellos estuvo el actor Luis Brandoni que fue promotor de las movilizaciones "Sí se puede" de la campaña presidencial 2019. Allí, el mandatario aseguró que su espacio político "ayudará en todo lo posible en la nueva etapa", aunque advirtió que pondrá por delante los valores que defiende y que "nunca más callará".

Uno de los anfitriones del evento, Brandoni, junto con el director de cine Juan José Campanella revolucionaron las redes sociales llamando a respaldar al actual mandatario, quien terminó derrotado en los comicios del 27 de octubre. "El resultado no fue el que deseábamos, pero fue el mejor de todos", dijo el actor instalado en Madrid.



"Tenemos un país en paz, se va a hacer una transición en paz, pero esto recién empieza, tenemos mucho por delante", remarcó. El acto fue organizado por Juan Manuel Silva, un abogado militante del PRO que trabaja en estrategias de comunicación, y que se mudó recientemente a Madrid.



Por su parte, Macri dijo que "hemos avanzado mucho mejorando la calidad institucional del país, combatiendo la corrupción, estamos más conectados con el mundo, nos modernizarnos. Esa es una base de la que no vamos a volver atrás", aseguró el mandatario.



Macri remarcó que "muchos argentinos durante mucho tiempo consideraron que la política era algo ajeno, que no valía la pena", pero luego "nos dimos cuenta de que todo puede cambiar". "Si creemos en valores que anteceden a discutir ideologías o modelos económicos vale la pena expresarlos", dijo.