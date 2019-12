Carlos Funes, el nuevo titular de OSEP

En diálogo con MDZ Radio el nuevo titular de la Obra Social de los Empleados Públicos, Carlos Funes, trazó una radiografía del estado de OSEP y los desafíos con los que llega a la gestión. El médico reconoció que es amigo personal del vicegobernador Mario Abed pero aclaró que desde el 10 de diciembre está tan cerca de Abed como del gobernador Rodolfo Suarez.

"Con Mario somos amigo desde hace muchos años. Fui concejal en el municipio y mis orígenes son de Junín. Yo vengo de Algarrobo Grande y a los 16 años era presidente de la juventud radical de ese municipio. Éramos cinco por lo que he cabalgado -a Mario le gustan los caballos- mucho tiempo a su lado", expresó Funes. Antes de ocupar el cargo que hoy ostenta fue subdirector del Servicio Coordinado de Emergencia (2003-2006); director del Hospital Saporiti de Rivadavia entre 2006 y 2008; fue concejal y presidente de la Comisión de Salud en Junín desde 2010 hasta 2014; y vocal del Directorio de Osep desde el 2015.

Respecto al desafío que encara al frente de la Obra Social destacó el orden que hereda de la gestión de su predecesor Sergio Vergara. "Va a mejorarse lo que haya que mejorar e innovaremos con la impronta que cada uno tiene", manifestó en Vos Sabrás.

Para Funes el gran desafío es culminar el 2020 con un "déficit manejable" y llegar luego a una OSEP sustentable. "Es el gran desafío de los sistemas de salud cuyos insumos están en dólares. Por más orden y ajuste se genera un problema financiero", reconoció y planteó la necesidad de lograr una "reingeniería" para optimizar en ese sentido. "El ajuste es probable, pero siempre cuidando el objetivo final que es el servicio al afiliado", adhirió.

"El presupuesto de la obra social tiene principio y fin. No tiene refuerzo porque es lo que aporta el afiliado. Un porcentaje acotado que no se modifica, salvo en la paritaria", remarcó. De esta manera, el aumento inflacionario de los medicamentos y la suba de los insumos dolarizados altera la balanza dentro de la OSEP, que sigue teniendo el mismo presupuesto pero con gastos cada vez más importantes.

Pero dijo que la realidad de OSEP no escapa a lo que pasa a nivel nacional y dijo que la industria sabe que no es viable. "En la obra social el 30% del presupuesto se lo lleva la industria farmacéutica con los medicamentos. Es una preocupación del ministro de Salud de la Nación", sostuvo."Nosotros tenemos que achicar lo que sea necesario. Me he comprometido con el Ministro de Hacienda a hacer ajuste necesario para optimizar el recurso", adhirió.

Por ejemplo, dijo que una forma de optimizar recursos es coordinar con el Ministerio de Salud de la provincia para no superponerse. "No tiene sentido si no trazamos política en conjunto para optimizar recurso y no duplicar gasto. Por ejemplo en un departamento alejado que tenga un hospital del Estado, no tiene sentido que genere una infraestructura paralela de OSEP", explicó.

