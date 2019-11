José Thomas: "Me encantaría tener una buena relación con el SUTE"

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes provenientes de sectores vulnerables, implementar un sistema de evaluación y continuar y reforzar las acciones pedagógicas vigentes, serán algunos de los ejes de gestión del futuro titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas.

Tras oficializarse su designación como el próximo jefe del gobierno escolar, Thomas aseguró que su llegada a la DGE será “para mejorar el aprendizaje de los chicos, principalmente de los sectores más vulnerables que son los que peor están”.

En ese sentido, consideró que allí se concentra “el mayor problema educativo” y por otra parte recordó que, pese a provenir del ámbito de la enseñanza privada, tiene “mucho contacto con el sector público”. “Conozco, veo y me he capacitado en conjunto. Me parece que mi trayectoria por las privadas no será un limitante y menos cuando tengo el foco claro dónde está el mayor problema educativo”, afirmó en conversación con el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio.

Respecto al vínculo que mantendrá con el SUTE, Thomas manifestó que “me encantaría tener una buena relación, dentro de las posibilidades”, aunque marcó diferencias: “Obviamente nuestros objetivos no son los mismos: el mío es únicamente que los chicos aprendan, y yo voy a trabajar en eso”.

De todos modos, enfatizó en que “una condición necesaria” para que la educación funcione “es que los docentes estén lo mejor posible”, y dado que “también son un punto angular del sistema educativo, hay que trabajar en mejorar, capacitar e innovar”.

Respecto a su propuesta de crear una agencia de evaluación educativa, Thomas confirmó que es un tema hablado con el gobernador electo Rodolfo Suarez y lo consideró “fundamental” para el sistema escolar: “Entendemos que es importante tender a un instituto de evaluación que sea lo más neutral posible”.

Así mismo, y atendiendo a las críticas que levanta esa iniciativa, el columnista de MDZ Radio indicó que “se debe cambiar el foco de la evaluación: los argentinos entendemos que es algo para penalizar, pero en realidad se trata de la única forma de saber dónde estamos parados para ver adónde ir”.

“No hay educación posible sin una retroalimentación formativa y positiva, y no hay forma de ello si no lo evaluás. Hay que verlo como algo positivo”, reflexionó.

Escuchá la nota completa: