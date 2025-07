Violento robo en Lanús: golpearon y tiraron al suelo a una mujer para llevarse el auto

Qué dijo Andrea, la víctima del robo en Lanús

"Sigo en shock, fue todo un instante. Tenían armas, no sé qué armas, si eran de verdad o no", declaró Andrea. "Me golpearon en la cabeza, pero no lo llegaron a hacer fuerte, sí estaban pendientes de que no gritara", detalló en diálogo con A24.