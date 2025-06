Pidieron que Dalma y Gianinna Maradona declaren en Cámara Gesell cuando se reanude el juicio

Gasparini remarcó que quiere "pensar que la Justicia va a tener las declaraciones de ellas y, en todo caso, hacer una repregunta para no volver a tener que exponer a ellas ante semejante momento" pero, en caso de que todo regrese "a foja cero" y las chicas tengan que volver a declarar, pidió que se tenga en cuenta su recomendación.

Asimismo, añadió: "Es grave lo que está sucediendo y me resulta preocupante que la Justicia no esté mirando a estos familiares. Se entiende que la víctima principal en este juicio es Diego Maradona, pero a las personas que sufren su muerte, que no saben si hubo mala praxis, homicidio, les impacta y se debe contemplar eso".