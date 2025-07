Piden que Lucas Acosta vaya a juicio por amenazas y la difusión de un video íntimo

Lucas Acosta , actual arquero de Sarmiento de Junín, está acusado de haber amenazado a su ex pareja y de haber difundido un video íntimo de la misma sin su consentimiento. Ahora, el titular interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El hecho ocurrió el 19 de julio de 2024 , luego de que la víctima encontrara en el parabrisas de su auto un mensaje armado con recortes de revistas y diarios que decía: “Hija de puta, si no dejás a tu novio subo el video”.

Después de esto, la ex pareja del arquero descubrió que, efectivamente, el video mencionado en el mensaje había sido publicado sin su consentimiento en una aplicación de mensajería. La misma se dio cuenta de que el video había sido difundido luego de recibir un mensaje por TikTok, en el que un usuario le enviaba una captura del mismo.

Al día siguiente, la víctima realizó una denuncia en la Policía de la Ciudad, y días después volvió a recibir amenazas. Su ex pareja la llamó y le dijo: “¿Así que me denunciaste? Hija de re mil puta, ahora cuidate porque te mando a matar”. Luego también procedió a amenazarla por WhatsApp: “Así que me denunciaste, hdp, cuidate porque te mato”.