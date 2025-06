Brutal agresión a una directora dentro de una escuela de Córdoba

la brutal agresion ocurrió en el Ipet 355 de la localidad de canals.jpg La agresión ocurrió en la oficina de la directora del Ipet 355 de Canals.

En primera persona, la propia García reconstruyó lo vivido con angustia: “Le abrí la puerta porque la conocía, pero jamás imaginé que me iba a golpear. Quedé en shock. Tengo recuerdos en partes, hay cosas que no logro reconstruir. No estoy acostumbrada a este nivel de violencia. Aún estoy de licencia médica, y no sé cuándo podré volver”.

Desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba emitieron un comunicado en el que expresaron el "más enérgico repudio a los recientes actos de violencia contra la directora del IPET 355" de la localidad de Canals y manifestaron su "solidaridad y apoyo a todo el cuerpo docente de dicha institución educativa".

Marcha en solidaridad

La brutal agresión sufrida por la directora Susana García ocurrió el pasado 5 de junio y en las últimas horas se desarrolló en la localidad de Canals una marcha en apoyo a la comunidad educativa, que inició en plaza Argentina frente a la Municipalidad y culminó en el edificio del IPET Nº 355, donde se desarrolló un acto. Allí se leyeron mensajes de solidaridad enviados por escuelas e institutos de toda la región para repudiar la violencia y exigir justicia.

“El ataque no solo fue hacia una persona, sino hacia toda una comunidad que día a día se esfuerza por educar en valores”, expresaron desde la organización del acto. Con un gesto simbólico de unión, los presentes se tomaron de las manos durante la lectura de los mensajes, abrazando simbólicamente a la institución.