El relato del abogado que hizo caer a la jueza del caso Maradona

En un hecho calificado como "escandaloso" y "sin precedentes en la Justicia argentina", la jueza Julieta Makintach fue apartada del tribunal que investiga la muerte de Diego Armando Maradona tras confirmarse que grababa un documental sobre el caso. El abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, relató en MDZ Radio FM105.5 las graves irregularidades que llevaron a su destitución.

"Fue un día de mucho dolor, indignación y bronca. Todos —fiscales, querellantes y defensores— pedíamos que se fuera. Ella negaba lo innegable: los videos mostraban su participación, pero decía ‘no soy yo’. Hasta que apareció el backstage donde hablaba con el camarógrafo preguntando ‘¿cuánto va a durar el documental?’", afirmó Baudry, quien junto al abogado Fernando Burlando había denunciado las filmaciones semanas atrás.

Un guión que anticipaba el veredicto

La prueba más grave fue un guión que revelaba la parcialidad de Makintach: solo contemplaba condenas para el neurocirujano Leopoldo Luque, Nancy Forlini, psiquiatra y coordinadora de cuidados domiciliarios y la enfermera Dahiana Madrid, excluyendo a Swiss Medical y otros acusados. "Ella tenía escrito que esos tres eran ‘los autores de la muerte de Diego’, pero en el juicio hay más responsables. Sus preguntas seguían ese libreto", acusó Baudry.

El abogado cuestionó la imparcialidad del tribunal: "Si condenamos a alguien, debe ser por pruebas, no porque a una jueza le gustó su cara para la televisión. Los argentinos no merecemos esta justicia". Y agregó: "Si le hacen esto a Diego, que tratan de sacarle hasta la última gota de sangre muerto, imaginate lo que le hacen a la gente común que no tiene posibilidad, como nosotros, de hablar en una radio. Esa gente que peregrina todos los días para buscar justicia, que le mataron un hijo, que le robaron, que tiene que ir a tribunales a reclamar".

El juicio, en suspenso

Tras la salida de Makintach, el tribunal quedó integrado por dos jueces, pero Baudry advirtió que continuar así haría el proceso anulable. "Pedimos que se declare nulo y se forme un nuevo tribunal. Dalma y Giannina están de acuerdo: prefieren sufrir un nuevo juicio a que haya condenas ilegítimas", explicó.

Las pruebas contra los acusados

Pese al escándalo, Baudry sostuvo que las audiencias previas demostraron el abandono de Maradona: "Luque preparó la historia clínica para allanamientos, no para curarlo. Los enfermeros lo dejaron 12 horas agonizando; estaba en una ‘casa del horror’ sin termómetro ni timbre para llamar a la enfermera. Swiss Medical contrató a personal que no hizo su trabajo. Yo no te digo que es de 20 años, pero hay homicidio culposo o abandono de persona".

El caso quedó en vilo hasta que la Cámara de Casación decida si anula lo actuado o designa nuevos jueces. "Ojalá actúen rápido". Para cerrar, se refirió a la actitud de Makintach al ser descubierta: "Siguió mintiendo. Dijo ‘no sabía’, pero la gente le gritaba en la calle. Es la jueza más famosa de Argentina pero por lo mamarracho".