La madre de Cecilia Strzyzowski "disparó" munición gruesa contra los militantes de Emerenciano Sena

Tras ser agredida por un grupo de manifestantes que pedían la libertad de Emerenciano Sena ante la sede de las fiscalía de la ciudad de Resistencia, Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, afirmó que "son personas muy violentas, soldados dispuestos a todo, tienen armas y en cualquier momento van a salir armados a la calle".

La mamá de la joven asesinada y desaparecida contó cómo fue el episodio en el que resultó golpeada por una de las personas que este viernes se presentaron a reclamar la liberación de Sena.

"Me citan para decirme lo de los huesitos, que no saben si son o no, pero podrían ser de Cecilia. Nadie me va a poder decir realmente si son de ella. Entonces salí con ese dolor que una tiene de no saber si es o no es. Y cuando salgo veo que está la gente, unas 15 o 20 personas gritando por la libertad de Emerenciano", relató en declaraciones radiales.

Y siguió: "Lo que más me indignó fue que eran mujeres, y fui y les pregunté con qué cara pueden defender a un tipo que viola y mata mujeres. Ahí fue que uno de los pibes que estaban me agredió; me agarran mis custodios, me dan vuelta y me pegaron una trompada en un riñón. Son cobardes, agreden por la espalda".

Además, Romero sostuvo que ella no tiene miedo que la maten, pero sí tiene otro temor: "Que por responsabilidad mía maten a otra persona".

También comentó que se arrepintió de haberlos enfrentado, aunque señaló: "Soy humana, estaba muy dolida y lo único que fui a decirles es con qué cara".

Al referirse a los manifestantes y al círculo que rodea a Emerenciano Sena, dijo: "Son personas muy violentas, son soldados dispuestos a todo y tienen armas. En cualquier momento van a salir armados a la calle. Es lo que le decía al gobernador el otro día ¿Qué está esperando? ¿Qué esa gente salga a matarnos? Porque la gente ya dijo basta, y cuando dicen basta se van a enfrentar y no quiero una guerra".

El detenido por el femicidio, Emerenciano Sena./FOTO: ARCHIVO

La mamá de Strzyzowski comentó que la madre de Emerenciano la crio a ella y que él "siempre fue un matón" y hasta "su mamá le tenía miedo".

Antes de concluir la entrevista, Gloria contó que los restos calcinados pertenecen a varias personas, y que no serían solo de su hija: "Cuando Emerenciano se cansa, arma viaje y hace desaparecer a la gente".