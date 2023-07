Revuelo en el Schestakow por el uso de certificados truchos: "Dan ganas de bajar los brazos"

Hace algunos días, agentes de la Policía Federal desarticularon en San Rafael una organización acusada de gestionar certificados médicos apócrifos para obtener pensiones en Anses. Tras los allanamientos realizados, se detuvo a cuatro empleadas del Hospital Schestakow que estarían involucradas.

La investigación tuvo sus inicios hace tres meses, luego de una denuncia ante la Fiscalía Federal de San Rafael, a cargo de Ignacio Sabas, en la cual referían que una mujer gestionaba pensiones en el Anses a diferentes personas que no necesitaban dicho beneficio.

Fabián Mora, director ejecutivo del nosocomio sanrafaelino, explicó en MDZ Radio: “Todo esto está bajo secreto de sumario. En junio empezamos un proceso de investigación sumarial administrativo. Nosotros no teníamos ninguna denuncia, sino que había algunas sospechas por mal funcionamiento administrativo”.

“El 13 de mayo se hicieron allanamientos en la parte privada y en el hospital. Estos trascendidos, si bien los empezamos a escuchar en mayo, la justicia federal ya los venía investigando hace un tiempo. Una vez que se llevaron a cabo todos estos allanamientos, nos vimos involucrados nosotros con que había gente nuestra que no sabíamos que estaba involucrada, incluso no los teníamos incluidos dentro del sumario de investigación y tuvimos que agrandar la lista para seguir adelante con todo este proceso, en forma paralela”, detalló en Sonría, lo Estamos Filmando.

“Actualmente estamos tratando de entrar como querellantes particulares para tener mayor información de la justicia federal y avanzar más en la parte administrativa”, agregó y se lamentó: “Dan ganas de bajar los brazos, pero hay muchísima gente que se merece toda la energía para salir adelante y seguir con el tema de salud que es lo más importante”.

“Estábamos consiguiendo un montón de cosas positivas, crecimiento, y esto frena un poquito el avance con respecto a la salud”, expresó Mora.

Además, indicó que “los profesionales médicos no firmarían los certificados dentro del hospital; según lo que refieren podrían haberlos firmado fuera del hospital, está todo en estudio y hay dos personas administrativas que son las que estábamos investigando”.

Respecto de la situación de estas personas, sostuvo que “desde el allanamiento al hospital no se hicieron presentes en su lugar de trabajo, pero como es de público conocimiento fueron detenidas”.

“Por el momento está todo bajo secreto de sumario y no tenemos acceso a más información”, añadió Mora y cerró: “Necesitamos ponernos a disposición de la justicia para que esto se investigue y salga a la luz la verdad porque no es cómodo. Hace 20 años que trabajo en centros de salud, no es fácil para nada, se necesitan un montón de estudios que corroboren la incapacidad para poder conseguir un certificado real. Me llama muchísimo la atención. Son estudios caros y, en la parte pública, para conseguir un turno tiene mucho tiempo de espera”.