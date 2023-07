Así recapturaron al menor de edad acusado por el crimen de un reconocido empresario

El menor de edad que había escapado en junio pasado de un instituto de Lomas de Zamora luego de haber sido detenido por el crimen del empresario Andrés Blaquier, cometido en octubre del 2022 en el partido de Pilar, fue recapturado en las últimas horas tras robar un auto a punta de pistola y junto a un cómplice en la localidad bonaerense de Garín.

Todo comenzó cuando efectivos del Comando Patrulla Escobar fueron alertados acerca de la sustracción de un vehículo Volkswagen Gol, en inmediaciones del colegio SGS Loma Verde Bilingual School, ubicado en la calle Leguizamo al 1100, en el norte del conurbano.

Voceros policiales informaron a Télam que los dos delincuentes se fugaron del lugar, por lo que los uniformados montaron un operativo cerrojo y minutos después dieron con el rodado, por lo que comenzaron a perseguirlos.

Al llegar al puente Alba de la ruta 9, en Garín, los malvivientes fueron cercados por los policías y chocaron contra un camión Mercedes Benz Accelo.



A raíz de ello, los dos ladrones bajaron del coche e intentaron escapar corriendo, pero fueron aprehendidos de inmediato y les secuestraron un revólver calibre .32.

Al identificar a los delincuentes, los agentes constataron que se trataba del adolescente de 17 años que el 6 de junio huyó del Instituto de Menores de Lomas de Zamora, donde permanecía detenido con prisión preventiva como acusado del delito de "robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves, en concurso real con homicidio criminis causa agravado por la utilización de arma de fuego", en perjuicio de Blaquier (62) y de su esposa Magdalena de Elordy.

Luego de su fuga, el juez Alejandro Diego Flori, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Isidro, con asiento en Pilar, dispuso su captura, a pedido de la fiscal de la causa, Paula Romeo.

Mientras que el cómplice del sospechoso fue identificado por la Policía como Luca Pinardi (24).

En tanto, Ramiro Salaber, abogado de la familia del empresario, le dijo al canal Todo Noticias (TN) que “la ley permite poner cadena perpetua”, en el caso de menores de edad, y que acá tienen “un homicidio doblemente agravado, con personas que además tenían entradas a comisarías y que se han intentado fugar, se han fugado, de hecho”.

“Al que se fugó lo detienen también por un robo, en un auto robado con un arma, chocó contra un camión. Entonces si no se pone prisión perpetua en estos casos y se les pone, no sé, 15 años, como ponen a veces, después con la libertad condicional a los 10 años están afuera, no puede ser, nos van a matar a todos”, aseguró el letrado.

Por este crimen también se encuentra en prisión otro chico de 16 años. También fueron arrestados a las pocas horas del hecho una joven de 18 años y su novio de la misma edad, ya que los investigadores profundizaron la pesquisa y no descartaban otras hipótesis, entre las que se encontraba una banda de asaltantes en las que había menores de edad involucrados.

Incluso, el ahora ahora recapturado en una de sus declaraciones apuntó al otro menor como autor material del asesinato, que finalmente fue detenido como el principal sospechoso.



El fiscal original del caso, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, comenzó a dudar de la participación del primer apresado de 16 años cuando al indagarlo en tres oportunidades notó que no tenía en ninguna parte de su cuerpo las lesiones que debería presentar el verdadero autor del homicidio. La víctima del caso. FOTO: ARCHIVO

Un testigo directo de la caída que sufrió el delincuente con la moto robada a Blaquier en el sitio donde luego quedó abandonada, había relatado a los sabuesos que lo vio levantarse con una ceja, la nariz y el parietal izquierdo ensangrentados.

Por ello, el fiscal ordenó a la Policía buscar en los centros de salud cercanos el ingreso de algún paciente con ese tipo de heridas.

Así fue como se detectó a través de las cámaras del Centro de Monitoreo del municipio de Escobar, que 40 minutos después del asalto fatal, uno de los dos involucrados se había ido a atender al hospital Dupuy de Garín.

Para los detectives, este chico de 16 años fue quien mató a la víctima, ya que el ladrón que huyó con la moto perdió el control de la misma a la altura del kilómetro 39 de la Panamericana, donde abandonó el rodado y siguió la fuga con su cómplice.

De esta manera, la pareja detenida inicialmente fue liberada y días después los dos menores fueron aprehendidos.

El crimen del empresario Blaquier, director del Negocio Agropecuario de la compañía azucarera Ledesma, se produjo el 29 de octubre de 2022 por la tarde cuando circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa en una motocicleta BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.

Allí, fue abordado por dos personas que iban en otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle. Uno de los sujetos efectuó varios disparos contra el hombre, uno de los cuales dio en el pecho y le causó la muerte.

Tras el ataque, uno de los agresores se apoderó de su vehículo y escapó junto a su acompañante, pero cayeron y dejaron abandonado el rodado.