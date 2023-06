Una "acalorada" discusión que "se le fue de las manos": la hipótesis que maneja el fiscal del femicidio de Cecilia Strzyzowski

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, que lidera la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, aportó nuevos datos y dio su hipótesis acerca de lo sucedido el viernes 2 de junio cuando la joven de 28 años fue vista por última vez mientras ingresaba a la casa de los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Según describió, la principal línea investigativa apunta a que en el domicilio ubicado en Santa María de Oro al 1.000 hubo un fuerte altercado entre Marcela Acuña, madre de César Sena, y Strzyzowski a causa de una pelea económica, que terminó con el asesinato de la joven. “Obviamente estas son hipótesis que deben corroborarse. Viene por un problema económico, una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia, y a raíz de eso ocurre el desenlace de su muerte”, declaró Olivera ante Radio La Red.

En este sentido, dijo que la discusión habría sido “acalorada” y que a Marcela Acuña "se le fue de las manos". De esta manera, y a pesar de que todavía se desconoce quién habría sido el autor material, el fiscal apuntó que luego de esto los implicados comenzaron a colaborar en el hecho “para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir su hecho delictivo”.

Cecilia Strzyzowski había confesado a su propia familia que se iba de viaje a Ushuaia porque consiguió una oferta laboral, según declaró su madre y hermana luego de la desaparición. En los días previos, habría estado exaltada y contenta por el futuro. Finalmente, se comprobó que en realidad nunca existieron pasajes de avión ni de colectivo, y que nada del viaje que habría sido planificado por la familia Sena, era verdad. “No hay elementos que indiquen o que puedan demostrar que ellos irían a viajar. No había pasajes de ningún tipo, ni aéreos, ni de colectivo, ni siquiera para ir hasta CABA”, había señalado el fiscal Jorge Gómez.

Por su parte, Cáceres Olivera dio más precisiones en este sentido y dijo: “Ellos armaron toda la situación previa. Creo que la citan a Cecilia para poder ponerse de acuerdo en una cuestión económica y, a raíz de no arribar al acuerdo que venían dialogando, le dan muerte”. Esta hipótesis que maneja la Fiscalía coincide con los registros de las cámaras de seguridad y con las versiones que originalmente se sostenían. En las mismas, se relataba que Strzyzowski había sido asesinada en la casa de los padres de César Sena, y que su cuerpo habría salido de allí en bolsas dentro de dos vehículos manejados por Gustavo Obregón y la pareja de Cecilia.

Algo que también descarta las declaraciones de Cáceres Olivera es la versión del casero Gustavo Melgarejo. En las últimas 48 horas, el hombre que trabajaba en la chanchería de la familia Sena ubicada en Puerto Tirol afirmó haber visto a la mujer cuando ingresó al campo, con vida y amordazada, en el asiento trasero de un vehículo conducido por César Sena el último 4 de junio.

Melgarejo dijo que Strzyzowski fue asesinada allí, y que luego su cuerpo fue trasladado hacia alguna zona en Puerto Tirol. Se realizó un allanamiento este último miércoles por la mañana para tratar de comprobar este relato, pero los resultados fueron negativos. Al otro día, el casero -que también estaba prófugo por una causa de violencia de género- amplió su indagatoria con la presencia de su abogada Mónica Sánchez, y dijo que el cuerpo fue arrojado a un basural.

La Fiscalía le insistió para que aporte precisiones y sea exacto a la hora de describir las zonas y personas a las que su relato involucra, pero el hombre no fue consistente y tampoco manifestó nada conciso. Por estas razones, el Equipo Fiscal Especial desestimó su declaración y no la consideró de relevancia para la investigación. Fuentes judiciales reconocen estar desconcertados con la actitud de Melgarejo y sus continuas contradicciones. Mientras tanto, su abogada Mónica Sánchez, habló con los medios de prensa y advirtió que si su defendido no colaboraba con la investigación, renunciaría a representarlo.