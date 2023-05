La hipótesis de la Justicia sobre el crimen a machetazos del argentino Benjamín Gamond en México

El joven que asesinó a Benjamín Gamond (23) en México estaba drogado al momento de la agresión con un machete, según la Justicia.

Esta hipótesis fue anunciada por el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo después de la audiencia de formalización de cargos.

El agresor, Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, sigue detenido y con prisión preventiva por los delitos de homicidio calificado y lesiones contra Santiago Lastra y Macarena González.

"Sabemos que las víctimas llegaron el 11 de mayo a esa zona de la costa, buscaban instructores para practicar surf y, en ese proceso tuvieron un primer contacto con el imputado", señaló el fiscal.

Además, explicó cómo fueron las horas previas de los tres jóvenes argentinos: "Se hospedaron en una cabaña y cambiaron de lugar al día siguiente. Logramos establecer que el 12 de mayo, alrededor de las 14, fueron a comer y allí se cruzaron con el atacante".

Con esta revelación, la hipótesis sigue por el camino que había notificado Fernanda González, la mamá de Macarena, ante la prensa.

Ella sostuvo que los jóvenes y el acusado se conocieron en la lancha con la que llegaron a la ciudad de Oaxaca y fue en ese cruce cuando el sospechoso les dijo que era instructor de surf.

Al día siguiente de ese encuentro, González señaló que las víctimas llegaron a la playa y, mientras comían, Gamond vio a Flores y se acercó: "Él los miró como si no los conociera, como sacado. Entonces ´Benja´ se fue y les dijo a los chicos ´Me habló raro, como si no me conociera´".

Segundos después, el atacante se acercó por la espalda del muchacho y, al grito de "¡a vos te mandaron!", comenzó a golpearlo con un machete.

Gamond sufrió dos profundos cortes en la cabeza, fractura de cráneo y varias heridas en el rostro, y el pasado lunes falleció en el Hospital Central de la Ciudad de México donde había sido trasladado horas antes. Benjamín tras el ataque.

Ahora, la familia busca donar sus órganos y poder traer de vuelta el cuerpo a la Argentina: "Vamos a intentar donar sus órganos porque esa era la voluntad de mi hermano y de nosotros. Ha entrado en un proceso para poder hacerlo porque las condiciones para eso están dadas", comunicó Marcos Gamond, uno de sus hermanos.