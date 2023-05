Dos famosas actrices denunciaron a un sitio porno por usar sus fotos sin permiso

Las actrices Lorena Paola y Adriana Aguirre denunciaron penalmente a una página web de contenido pornográfico por subir fotos de ellas sin su permiso.

En ese sentido, las protagonistas indicaron que se trata del sitio Poringa que además de subir imágenes "robadas" de ellas, también hicieron photoshop en otras, ya que, según consta en la demanda, usaron sus caras con otros cuerpos desnudos.

"El daño moral y psicológico que me generan es muy grande. En una página porno pusieron fotos mías, incluso hay una foto privada en la que estoy haciendo un topless en la playa que se había filtrado en una revista. Es una foto de 2013 me sacó Ricardo (García, su pareja) en 2013", relató Aguirre en declaraciones al programa "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

Asimismo, la vedette remarcó que le "faltaron el respeto, lucran con esas fotos, con la imagen" y sostuvo que le genera un "daño psicológico, porque hay una familia atrás" suyo.

"Vamos a ver con mi abogado Matías Garcete Suárez para encarar esta demanda y lograr que saquen mis fotos de esa página. Esta gente me está poniendo con otras personas que hacen pornografía. Yo no tengo nada contra la pornografía o los que hacen eso, pero no soy de ese palo. Nunca hice ni haría en mi vida pornografía. No pertenece a mi pensamiento o sentimiento", precisó Aguirre.

Y agregó: "Soy una profesional del teatro, de la tablas, de gastar el taco arriba del escenario con dignidad absoluta. Soy una gran trabajadora del espectáculo, del cine y la televisión. No corresponde que esté mezclada con gente que ejerce la pornografía".

La actriz, quien se encuentra en la filmación de una película que dirige Luis Ortega, reveló que se enteró de esta situación por intermedio de Lorana Paola, otra de las víctimas.

"Nos hicieron lo mismo a las dos. Es horrible. Hay una violación sobre la intimidad de las personas. Pero también están lucrando con mi imagen, con mi nombre, con todo. Además de ofenderme, de faltarme el respeto, de atentar contra mi buen nombre y honor, hay un daño moral y psicológico que es muy grande", reveló la también vedette.

En ese sentido, explicó: "Afecta a mi familia. Tengo una hermana, un sobrino, un sobrino-nieto de 10 años que va al colegio. Saben todos que su tía es Adriana Aguirre y les tengo que hablar de esto por el problema psicológico que nos causa".

Respecto a los sitios pornográficos que subieron sus fotos, Aguirre contó que su pareja Ricardo García le dijo "que hay un par de sitios que las tienen", pero ella hizo hincapié "en este en particular", pero sin nombrarlo "para no darle prensa".

Además, indicó que hay fotos suyas modificadas con photoshop al señalar: "En algunas fotos mías hicieron eso. En algunas reconocí que era yo en todo sentido, pero en otras usaron otro cuerpo u otro fondo. Imaginate que yo reconozco cómo es mi cuerpo y esos no eran el mío".

Lorena Paola también fue víctima de esta situación en el mismo sitio pornográfico y radicó una denuncia.

De hecho la actriz contó que tuvo que hablar con su mamá porque a raíz de esta situación le subió la presión y ella tuvo que calmarla.

Asimismo, tiene un hijo de 24 años con el que también tuvo que hablar a raíz de esta situación, al tiempo que al igual que le pasó a Aguirre le pusieron su cara a otro cuerpo.