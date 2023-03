Hallaron a una maratonista sin vida y creen que fue un homicidio

Una maratonista de 45 años fue hallada muerta y en avanzado estado de descomposición en el patio de su vivienda de la capital entrerriana y, si bien no se pudo establecer aun la causa del deceso, para los investigadores existen indicios que apuntan a un "homicidio".



La víctima fue identificada como Ana Laura Splendore (45), cuyo cadáver fue encontrado en su domicilio de calle Ruiz Moreno al 1090, cerca de la Terminal de Ómnibus de Paraná, donde convivía con su hijo adolescente de 15 años, que al momento del hallazgo estaba con su padre.



Según las fuentes, la mujer era buscada desde el jueves al mediodía, cuando su hermano denunció en Comisaría 10ma. que desde el lunes 27 de febrero no podía contactarse ni ubicarla, agregando que se suponía que ella se había ido a comer un asado con amigas.



"No se sabe por qué se esperó hasta el jueves para hacer la denuncia de búsqueda, pero todo está en proceso de investigación", confirmó a Télam la subdirectora de Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná, María de los Ángeles Facciano.



Luego de unas 12 horas de búsqueda, la familia fue hasta su vivienda y encontró el cuerpo en la parte trasera de la casa "en un avanzado estado de descomposición", lo que no permitió observar signos de violencia, heridas o traumatismos.



Por eso "es determinante la autopsia", apuntó la funcionaria policial, para así poder saber "las causales de la muerte, si tenía o no lesiones, y si sufrió algún tipo de violencia física o golpes".



Asimismo, Facciano confirmó que detectaron indicios de que "se trató de un homicidio"; y desde la fuerza detallaron que se registraron algunas manchas que señalan un arrastre del cuerpo por el piso, y zonas que fueron limpiadas en las últimas horas.



En ese sentido, los fiscales a cargo de la investigación, Santiago Brugo y Huerto Felgueres, ordenaron que se traslade el cuerpo a la Morgue de la ciudad de Oro Verde, donde "deberán esperar unas 72 horas" para realizar los trabajos, debido al estado en el que se encuentran los restos.



Además, se secuestraron numerosos elementos en la vivienda para poder determinar "qué pasó en la casa y cuál fue la causal de la muerte" de la maratonista, explicó la subdirectora a Télam, pero aún "todo está en pleno proceso de investigación".



Por otra parte, personal de la fiscalía ya tomó declaración a conocidos, familiares, allegados y vecinos para esclarecer quién o quiénes fueron los últimos en ver a la mujer con vida.



En tanto, el hijo adolescente de Splendore fue trasladado hasta las Minoridad, donde se le tomaron algunos datos. La fiscal también ordenó que se le realicen pericias médicas, y luego el padre lo retiró del lugar.



En la escena del presunto homicidio trabajó hasta cerca de las 5 del viernes el equipo fiscal y personal policial de las Divisiones de Criminalística, Homicidios e Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná.



Ana Laura era una reconocida atleta y maratonista en la región, por lo que desde la Agrupación "Maratonistas santafecinos" comunicaron su "tristeza y dolor" por la muerte.



"Siempre te vamos a recordar como una madre amorosa y dedicada, como una amiga solidaria, como atleta esforzada y por toda esa energía que le ponías a todo lo que amabas", completaron en sus redes sociales.