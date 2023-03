Desbarataron dos bunkers de venta de drogas en Godoy Cruz

Efectivos policiales de Lucha contra el Narcotráfico lograron desbaratar dos bunkers dedicados a la venta ilegal de estupefacientes, ubicados en el interior del Campo Papa, una de las zonas más calientes y hostiles del Gran Mendoza. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N° 3 Secretaría Penal E, y contó con el apoyo del Cuerpo de Infantería Manuel Belgrano.

Luego de una ardua tarea de investigación se determinó que en dos inmuebles del Barrio Campo Papa, situados en el corazón del conglomerado, arriban personas en forma apresurada movilizándose a pie o en algún tipo de vehículo, se entrevistaban con satélites (tipo soldaditos) que se distribuían sobre calle Salvador Civit y estos últimos les indicaban hacia donde tenían que dirigirse, una vez efectuado el típico pase de manos o compra-venta, tenían que salir de la zona rápidamente.

Al momento de la irrupción se constató que los dealers que estaban en el interior, además de las sustancias prohibidas y el dinero en efectivo, estaban fuertemente armados con revólveres, una pistola, armas largas y municiones.

De la medida se logró la detención de: Alan C. de 21 años; Juan C. de 37 años; Rodrigo C. de 26 años; Luciana M. de 19 años y Nadia D. de 41 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal, algunas de estas personas cuentan con antecedentes previos, tanto en la Justicia Federal como Provincial.

Por otro lado, se secuestraron:

61 plantas de Cannabis Sativa, desde los 50 cm a los 3 metros, con un peso de 64 kilos

$ 515.000 en efectivo.

26 cigarrillos de armado artesanal Marihuana por 20 gramos.

349 envoltorios de cocaína por un peso de 700 gramos

4 frascos con flores de Marihuana por un peso de 500 gramos.

3 revólveres calibre 22.

1 escopeta calibre 1270.

1 rifle calibre 22.

1 pistola calibre 9 mm.

200 cartuchos de distintos calibres.

4 teléfonos celulares

Se recuerda a la población que los números telefónicos denominados “Fonodrogas” 0800 800 37642 con atención las 24 hs. del día, canales de comunicación totalmente anónimos a través de los cuales pueden manifestar denuncias sobre cualquier tipo de actividad ilícita relacionada con la Ley Nacional de Estupefacientes.