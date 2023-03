¿Qué pasó con la muerte de los dos turistas venezolanos en un hotel del centro mendocino?

Un año y dos meses pasaron de la muerte de dos turistas venezolanos en un hotel ubicado en pleno centro de Mendoza. Trágico episodio de gran repercusión provincial y nacional en ese momento y una investigación que ya concluyó sin responsables penales directos por los fallecimientos, aunque con un acuerdo civil de resarcimiento. Sin embargo, al caso aún le queda una arista que podría derivar en una condena.

Rodolfo González Tovar (23) y su madre, Irma del Carmen Tovar (57), fueron hallados sin vida en la tarde del domingo 9 de enero del año pasado en una habitación del Reina Victoria Apart Hotel, en calle San Juan al 1.127, de Ciudad. Junto a ellos estaba un nene de 5 años, pariente de ambos, que estaba descompensado pero aún con vida.

El hotel en el que murieron madre e hijo

El menor pudo sobrevivir y estuvo internado en el hospital Notti, en tanto que madre e hijo llevaban varias horas fallecidos cuando los encontraron. Una mucama fue quien alertó sobre la situación, luego de golpear la puerta de la pieza, no recibir respuestas y solo escuchar el ruido de la ducha.

Tras esto, desde el complejo llamaron al 911 y personal policial ingresó y dio con la dramática escena.

Desde el mismo comienzo de la pesquisa se dijo que la causa de muerte de ambos era una intoxicación por monóxido de carbono, hipótesis que se terminó de corroborar meses después.

El joven tenía un nivel de monóxido del 85% en su cuerpo, mientras que a su madre le detectaron un 75%.

También en el inicio de la caso se especuló con que esta intoxicación podía ser consecuencia de la inhalación de gas por algún artefacto que podría haber fallado en el interior de la habitación, en donde durmieron algunas noches mientras vacacionaban en Mendoza.

En este contexto se apuntó hacia los dueños del apart, José Mansur, actual vicepresidente del club Godoy Cruz Antonio Tomba, y su esposa, por un posible doble homicidio culposo (delito con penas de 1 a 5 años). Sin embargo, todos los peritajes técnicos realizados en los meses posteriores arrojaron que no había deficiencias en las instalaciones y que la caldera no arrojaba monóxido de carbono.

En el expediente por las muertes de estos turistas nunca hubo imputaciones y MDZ confirmó que en las últimas semanas el fiscal Gustavo Pirrello archivó la causa. La representación legal de Mansur estuvo a cargo del abogado Mariano Godoy Lemos.

Con coronavirus

Además de la intoxicación con monóxido de carbono, se supo que estos ciudadanos venezolanos en su estadía en la provincia atravesaron un cuadro de covid-19.

En relación a esto, se encontró entre las pertenencias de las víctimas, tickets de compra en una farmacia de dos cajas de ibuprofeno, amoxicilina, paracetamol y vick vaporub.

A pesar de haber estado padeciendo la enfermedad, la familia tampoco habría guardado el reposo y aislamiento correspondiente, ya que por aquellos días estuvieron de visita en las Minas de Paramillos, en Uspallata, lo que seguramente afectó aún más su salud.

La vía civil

En la Justicia Civil, una de las partes asumió las responsabilidades e indemnizó económicamente a la familia de los fallecidos. Airbnb, la compañía a través de la cual Irma y Rodolfo contrataron los servicios en Mendoza, se hizo cargo a través de la póliza de riesgos, con "expresa aclaración y reconocimiento de que no estaban acreditadas las muertes por ingesta de monóxido de carbono", explicó una fuente, desligando en este aspecto también al hotel.

El resarcimiento con dinero, cuyo monto no trascendió, se plasmó en un fallo y luego de una mediación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la voluntad de Airbnb fue una resolución rápida con el fin de "evitar litigios":

Causa derivada

Donde sí puede haber una condena penal y el expediente se encuentra aún en trámite, es en una investigación secundaria que tiene imputado al operador del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) que recibió el llamado de una de las víctimas pidiendo asistencia y no actuó de acuerdo a los protocolos del caso.

Esta segunda causa empezó a instruirse en la Fiscalía de Delitos No Especializados, luego de que se conociera públicamente la grabación de la comunicación al 911 en la que González Tovar pedía ayuda para él, su madre y el niño, ya que se encontraban en muy mal estado.

Roque Alberto Comisso fue quien dialogo con el muchacho venezolano, aunque su proceder no fue el correcto. Ante el panorama y los síntomas que le detallaba Rodolfo (descompensación, malestar general, vómitos y convulsiones en el menor), el acusado debía repreguntar y ampliar las consultas, y si el cuadro de estas personas le generaba dudas, trasladarle la situación al médico de guardia que está las 24 horas. Incluso escuchando a través del teléfono los lamentos de Irma por sus dolores, solo les sugirió trasladarse por sus medios al Hospital Central y al Notti.

Lo concretó es que el operador terminó imputado por abandono de persona en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos excarcelables que le permiten estar en libertad. Así espera el juicio en su contra, en el que podría recibir una condena máxima de 6 años de prisión.