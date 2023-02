Violencia sin fin en Rosario: asesinaron a tiros a una mujer

Una mujer de 57 años fue asesinada este miércoles a balazos por un joven que se hizo pasar por cliente en la puerta de su comercio, el cual ya había sido tiroteado la semana pasada, en la ciudad santafesina de Rosario.



El hecho ocurrió poco después del mediodía en el polirrubro "Mary", ubicado en calle Solís al 200 bis, del barrio Ludueña, en el noroeste rosarino.



Si bien las primeras informaciones indicaron que desde un auto con varios ocupantes se efectuaron disparos hacia el frente del local, el crimen fue cometido por un sujeto que se hizo pasar por cliente y le disparó a la víctima, identificada como María del Carmen Vidal (57), dueña del local.



El fiscal del caso, Adelmar Bianchini, contó esta tarde a la prensa desde la escena del homicidio: "Una persona joven, llama, no sé si toca timbre o golpea para ser atendido, como cualquiera (por lo que) la señora abre esa ventanita rebatible y toma el pedido, y al darse vuelta le dispara, lo hace a cara descubierta."



Tras la balacera, vecinos de la zona ingresaron al comercio y encontraron tendida en el suelo a la mujer, quien presentaba varias heridas de bala en la espalda.



Las fuentes señalaron que murió en el lugar, mientras que se alertó de lo ocurrido al Sistema de Emergencia y a la comisaría 12da., ubicada a pocas cuadras de la escena del asesinato.



Los voceros añadieron que el miércoles pasado el mismo negocio había recibido 15 impactos de bala, motivo por el que sus dueños habían colocado chapones metálicos para proteger las ventanas.



Al respecto, el fiscal Bianchini señaló que desconocía lo ocurrido la semana pasada "en cuanto a las características", pero si sabía de "un hecho en el cual dispararon contra el frente del negocio, impactando con muchos disparos, la mayoría de ellos en el frente y algunos en alguna propiedad lindera".



"En cuanto a la motivación (del hecho), a prima facie, por lo que uno conversa con familiares y vecinos, no tengo forma a este momento de formular alguna hipótesis. Es gente, por lo que dicen todos, conocida de hace muchísimos años de acá, 25, 30 años atrás", afirmó Bianchini.



En ese sentido, añadió: "(Son) gente de trabajo, no solo la señora, su marido también ligado al transporte urbano, los hijos trabajadores, o sea, no habría en principio un elemento para formular una hipótesis rápida."



Por último, dijo que se encontraban realizando el "relevamiento de cámaras en los alrededores" y recolectando "evidencias" que permitan esclarecer el hecho.



Con este asesinato ya son al menos 25 los homicidios dolosos cometidos en lo que va de 2023 en Rosario.