Fue a ver a Boca, le quitaron las llaves de su casa y le robaron un jugoso botín

Una familia vivió un violento episodio luego de que ingresaran ladrones al domicilio, los arrastraran de los pelos y hasta los ataran para robarles una importante suma de dinero. Tras una serie de investigaciones se descubrió que el robo inicial se produjo en un partido de Boca Juniors.

El hecho se produjo el lunes por la noche en un edificio ubicado en calle Avelino Díaz al 900, del barrio porteño de Parque Chacabuco. Una mujer estaba con su hija de 15 años cuando entraron cuatro hombres al departamento, tomaron de los pelos a la menor y la llevaron hasta una de las habitaciones.

“Estábamos preparando la mesa para cenar, escuchamos el ruido de la puerta, nos extrañó por el horario porque terminaba a las 9 el partido de Boca y Huracán. Vivo en un primer piso por escalera. Son como 20 escalones. Tengo dos perros chiquitos que ni ladraban ni nada por eso no nos llamó la atención. Le digo a mi hija, ¿quién será? Me dice que es mi otro hijo, y pregunta si no nos estarán choreando, en chiste. Luego ella vio a dos de los ladrones”, dijo la víctima a Radio Mitre.

Mientras la joven permanecía encerrada en una habitación, los delincuentes llevaron a la madre por todos los ambientes de la casa y le preguntaban dónde estaba la caja de seguridad. Minutos más tarde, los sujetos tomaron a la adolescente y la ataron con el cable del cargador de un celular. Allí su madre comenzó a preocuparse de que le ocurriera algo peor a la menor.

En ese contexto, uno de ellos le dijo: "Somos chorros no somos violines. Te voy a destruir la casa pero no te voy a hacer nada”.

Tras desordenar toda la casa, finalmente los delincuentes se llevaron 3500 dólares y objetos de valor. Luego, huyeron caminando con un bolso en donde llevaban el botín.

Con la llegada de personal policial, se comenzó a investigar el robo. Fue así como descubrieron que la puerta de ingreso no había sido forzada, así como tampoco las ventanas.

Tras el levantamiento de huellas, comprendieron que todo se había originado en las inmediaciones del Parque Lezama, cuando los delincuentes habían sacado las llaves de la casa que estaban en el auto de la pareja de la mujer. El hombre había dejado el vehículo estacionado en esa zona para concurrir junto a su otro hijo al estadio de Boca Juniors para ver el partido contra Huracán.

Los ladrones aprovecharon la tranquilidad de la zona, rompieron uno de los vidrios, tomaron las llaves y hasta revisaron los papeles del auto para tomar la dirección exacta. Luego, se dirigieron directamente hasta el departamento para cometer el robo.

“Se fueron caminando. Estaban con una bolsa azul que yo les di. Ahí una policía me dijo que los había visto pero no le pareció nada raro porque estaban caminando”, explicó la víctima.