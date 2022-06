Encontraron sin vida a Germán Cassina, el santafesino desaparecido en Mendoza

Encontraron sin vida a Germán Cassina, el joven santafesino que se encontraba desaparecido desde diciembre. Al parecer, habría caído desde un precipicio.

"Me avisaron que lo encontraron muerto en un precipicio", expresó Mirta Schvap, la madre de Germán a News Online.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas de este lunes y la mujer fue notificada del hecho a través de un llamado que le realizó la Comisaría de Uspallata. Aunque aún no existe más información, el cuerpo presentaría un avanzado estado de descomposición.

Germán Cassina era oriundo de Rafaela, Santa Fe, pero la última información previa a su desaparición lo vincula a la provincia de Mendoza. El joven fue visto por última vez el 11 de diciembre de 2021.

Desde el momento de su desaparición, Mirta Schvap se dedicó a buscar a su hijo y, a través de las redes sociales, realizó una gran campaña para dar con el joven. Junto a la foto de su hijo, sus palabras conmocionaban a todos aquellos que las leían.

"No negar la tristeza cuando viene a visitarme, no contener las lágrimas cuando se desbordan de mis ojos. Reconocer que también tengo miedo, que a veces quisiera escapar de mí y de mis pensamientos, salir corriendo de mis límites, que a veces no me entiendo, ni entiendo nada en este mundo loco, que no tengo siempre respuesta ni quiero tenerla, que no siempre puedo con todo, que sueño más de lo que duermo, que en ocasiones me abraza la melancolía y no me sale la risa, y no me escondo, no lo ignoro, porque así puedo escuchar a mi alma cada vez que te pide un abrazo", expresó la mujer en su red social.