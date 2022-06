Lo engañaron por Facebook y le robaron una importante suma de dinero

Las redes sociales son un buen espacio para conectar con personas, pero durante los últimos años se volvieron un lugar de estafas. Este es el caso de un mendocino que fue pactó una compra a través de Facebook pero no salió como esperaba.

Este martes cerca de las 20.30, Jonathan (26) se dirigió hasta la calle Pedro Goyena y Rodríguez, en Guaymallén luego de pactar la compra de un televisor a través de Facebook. Sin embargo, al arribar al lugar indicado fue sorprendido por tres individuos.

Los sujetos portaban armas y mediante amenazas le sustrajeron dos celulares y una suma de 30 mil pesos en efectivo. Luego de cometer el hecho se dieron a la fuga.

La víctima denunció el hecho en la Comisaría 44° de Guaymallén e intervino la Oficina Fiscal Nro. 18.

Tras los constantes casos de estafas a través de redes sociales, el Ministerio de Seguridad lanzó una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos.

"Para no caer en estafas por las compras o ventas pactadas a través de Facebook, se recomienda no realizar este tipo de acciones y nunca informar datos privados sobre alguna cuenta bancaria", explican desde esa cartera. Además, resaltaron que se recomienda no comprar objetos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado.