Video: motochorros atacaron a un dirigente del PRO en la puerta de su casa

El dirigente del PRO La Matanza Javier Ferreyra fue violentamente asaltado por motochorros en la puerta de su casa. Horas antes, la víctima había encabezado reuniones para promover más seguridad luego de un asesinato.

El hecho sucedió este jueves por la tarde en Villa Luzuriaga, Buenos Aires,. Durante la mañana, el dirigente había articulado la visita del gobernador de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta a la feria de Lomas del Mirador, junto a los diputados Alejandro Finocchiaro y Graciela Ocaña.

Muy buen encuentro. @horaciorlarreta, @alefinocchiaro y @gracielaocana en la feria de Lomas del Mirador, La Matanza, para escuchar a los vecinos. La gente necesita lo mismo de los 2 lados de la Gral Paz: seguridad y buenos servicios. #PensarEnGrande #FinocchiaroEnLaMatanza pic.twitter.com/uSUYCQdjMF — PRO La Matanza (@PROLaMatanza_OK) March 17, 2022

El eje de ese encuentro con los vecinos fue la inseguridad, ya que el barrio estaba profundamente conmovido por el crimen ocurrido la noche anterior, cuando un repartidor cayó en la emboscada de dos asaltantes.

Pocas horas después, Ferreyra pasó de amplificar el reclamo de la población a engrosar la estadística de los damnificados. Motochorros le pegaron un culatazo con un arma de fuego en la cabeza y le robaron el celular.

"Ya no se puede seguir viviendo de esta forma en el conurbano en general y en La Matanza muy especialmente. Es imprescindible que las autoridades abandonen de una buena vez la especulación electoral, el abordaje de la inseguridad con prejuicios ideológicos y se dediquen a la responsabilidad que la ciudadanía les otorgó", dijo el hombre del PRO.

"No hay banderías políticas en este reclamo. Nadie vive tranquilo con sus seres queridos en estas calles liberadas; no son noticias, no son estadísticas, son personas indefensas en la selva más cruda", agregó.

Por último, el dirigente cargó contra el todo el oficialismo. "No faltan recursos. La Matanza tiene entre seis y siete veces el presupuesto de Protección Ciudadana guardado en plazos fijos. Hace falta solo una cosa: decisión para enfrentar al delito, y no la tienen el intendente (Fernando) Espinoza ni el gobernador (Axel) Kicillof ni el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Es tiempo de abandonar los anuncios en busca de posicionamientos para no sé qué y ponerse a gobernar”.