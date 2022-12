Un comerciante mató a dos delincuentes que quisieron robar en su local

Un comerciante de Córdoba mató a los balazos a dos delincuentes armados que ingresaron a su local de forrajería simulando ser clientes para sorprenderlo y robarle.

El hecho ocurrió en Donato Álvarez al 7.700, en la barrio Argüello Norte de la provincia de Córdoba. De acuerdo a lo que difundió el sitio ElDoce, este comercio sufrió cuatro robos en ocho meses, y en uno de ellos se llevaron $400 mil en materiales.

En la reconstrucción del caso, se supo que al menos tres delincuentes ingresaron a la forrajería, se hicieron pasar por clientes y redujeron a un empleado. Al advertir la situación, el propietario del lugar agarró un arma de fuego y comenzó a dispararles para que se fueran del lugar.

“Yo estaba sentada y de repente veo que ingresan y me ponen un arma encima. Me decían ‘Quedate piola y dame la plata’. Yo le decía ‘Bueno pero no cometas una locura’”, contó Jorgelina, quien estuvo presente en el violento hecho.

Según Jorgelina, segundos más tarde, los ladrones gatillaron. “Uno le decía ‘pegale un tiro’ y estaba mi hermano. Ahí escuché las detonaciones y pensé que le habían disparado a los chicos (por los empleados)”, continuó la mujer. Y añadió: “Quedé paralizada y pensé ‘ahora me va a matar a mi”.

Fuentes judiciales indicaron que dos de los ladrones resultaron heridos, uno de ellos en la puerta del comercio y el otro sentado en un auto, mientras que el tercer delincuente era buscado intensamente. Por su parte, el comerciante llamó al servicio de emergencias para que los sujetos recibieran asistencia, pero, al llegar los médicos se encontraron con que ya habían muerto.

Según informó el mismo portal, la víctima del robo es legítimo usuario de armas y el fiscal de instrucción, Enrique Alarcón, quien encabeza la investigación, no ordenó la detención del dueño del local, porque entiende que habría actuado en legítima defensa. Un aspecto clave a resolver es cuántos delincuentes participaron y en cuántos autos se movilizaron, ya que, testigos del hecho, aseguran que fueron dos y que los conductores de los mismos se habrían escapado cuando escucharon los disparos.