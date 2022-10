Video: dos mujeres, a las piñas por un lugar en la fila de la verdulería

Un insólito y violento episodio se produjo en una verdulería de la localidad bonaerense de Merlo. Dos mujeres terminaron a las piñas luego de que discutieran por el turno de atención.

El episodio se produjo el jueves por la tarde en una verdulería ubicada en la intersección de Ricardo Balbín y Riglos, en Mariano Acosta, Merlo. Según el relato de otras personas que habían asistido al lugar, una señora se enojó porque "decía que había llegado primera que la joven". Pero, como ninguna quería ceder su postura, la situación comenzó a ponerse más violenta.

"Se empezaron a insultar en frente de todos hasta que se agarraron mal", expresaron.

Los gritos de furia comenzaron a transformarse en empujones y tirones de pelo, hasta que utilizaron más violencia. "Se agarraron de los pelos, se tiraron la ropa y hasta piñas".

A través de videos que circularon a través de las redes sociales se logra observar que la pelea duró bastante tiempo. De hecho, en una de las primeras grabaciones se logra ver que el conflicto se inició cuando aún estaba de día, pero en uno de los últimos videos, ya había oscurecido.

“¿Qué me agarrás de espalda? Decile que me suelte. Que me suelte porque la mato”, dijo una de las involucradas.

Finalmente, vecinos de la zona y, entre ellos, el propio verdulero, lograron separarlas.