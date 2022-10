Comienza el juicio por el femicidio de Pilar Riesco, la joven arrojada por un balcón

Patricio Leonel Reynoso comenzará a ser juzgado esta mañana desde las 11:30 horas ante el Tribunal oral en lo criminal 18 en orden al delito de homicidio doblemente agravado por haberse cometido contra una mujer con quien mantenía vínculo de pareja y por haber mediado violencia de género – agravantes que concurren idealmente entre sí – por la que deberá responder en calidad de autor.

Pilar Riesco tenía 21 años cuando cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020 cayó del balcón del departamento en un cuarto piso de la calle Alagón, en Nueva Pompeya.

Según la investigación, esa mañana Reynoso regresó de bailar lo que derivó horas más tarde en una acalorada discusión con su pareja que terminaría con la vida de la joven. El imputado dijo en su declaración durante la instrucción que en un momento Rocío se arrojó por el balcón, algo que fue descartado por la fiscalía y la querella

En ese sentido para el fiscal, las lesiones que presentaba la víctima, "revelaban que el imputado habría ejercido una fuerza mayor a la desplegada por Riesco durante la agresión física previa al desenlace fatal, que excedía la que podría esperarse en el marco de una acción de defensa".

Así fue que días más tarde la jueza lo procesó y dictó su prisión preventiva que tiempo después cuando la Cámara revocó aquella decisión y le dictó la falta de mérito decidió liberarlo. Tiempo después con más pruebas la jueza Angulo ordenó su detención y ampliación indagatoria. Para entonces Patricio Reynoso era un prófugo de la Justicia y se ordenó su captura hasta que finalmente se entregó y fue trasladado a la cárcel de Ezeiza.

Hoy finalmente estará sentado en el banquillo de los acusados y deberá responder por los hechos acontecidos aquella tarde de marzo de 2020 en la que Pilar Riesco perdió la vida.

En un breve diálogo con MDZ, Federico Riesco, su hermano manifestó: “Nosotros llegamos al juicio con convicción, y esperamos que la Justicia actúe como corresponde, mi hermana no se suicidó, a mi hermana la mataron. Este caso es una de las 251 victimas directas de femicidio en el año 2020”.

- ¿Cómo te sentís en esta instancia?

- Realmente no hay palabras para explicar el dolor que sentimos en mi familia, desde el 15 de marzo de 2020 que estamos luchando para que mi hermana pueda descansar en paz.



- ¿Cómo está tu familia en este momento previo al juicio?

- Este momento es horrible para todos, es volver a revivir el peor día de nuestras vidas. Mi familia está destrozada.

En tanto Adriana la mamá de Pilar reitera que ella (Pilar) fue asesinada el 15/03/20 y que su novio la arrojó de un cuarto piso. “Después de bregar por justicia llegamos al juicio oral, solo quiero justicia. Tuve que luchar mucho para llegar a esta instancia y quiero creer que no todo está perdido. Quiero pensar que hay jueces y fiscales que toman su trabajo en serio. Sé que es un caso más de miles pero les pido no me abandonen, yo ya no voy a recuperar a mi ser amado pero este asesino no puede estar suelto, no quiero lastime a nadie más. Pido justicia por Pilar Riesco y por todas las chicas que viven violencia de género”.

El juicio se realizará de manera virtual durante cuatro audiencias. El mismo dará inicio esta mañana a las 11:30 horas y continuará el 20 y 27 de octubre y finalmente el 3 de noviembre.