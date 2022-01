El asesino de Palermo dijo que simplemente "chocó": piden prisión preventiva

José Carlos Olaya González, el hombre que conducía drogado y atropelló a ciclistas y runners en los Bosques de Palermo, será indagado este martes. La fiscalía pedirá que se le otorgue la prisión preventiva al hombre que se encuentra imputado por homicidio culposo, encubrimiento y abandono de persona.

El abogado de la familia de Marcela Bimonte, la víctima fatal de la tragedia, presentó durante la jornada del lunes el escrito para presentarse como querellante en la causa. Además, informó que la fiscalía calificó el hecho como "homicidio culposo agravado" por el consumo de estupefacientes, por la fuga del lugar del hecho y presuntamente por violar la velocidad permitida.

Daniel (30) y Lucio (20) Valiente y Fernando Ezequiel Escobar (29) iban a bordo de la camioneta Jeep en la que se subió Olaya González, luego de atropellar a los ciclistas y runners en los Bosques de Palermo. Los jóvenes que lo "rescataron de la escena del crimen" explicaron que "se quedó dormido".

Con los datos de la camioneta, la Policía de la Ciudad logró rastrearla por el sistema del Anillo Digital en el Puente Pueyrredón. De esta manera, lograron detener a Olaya González y a los tres jóvenes que iban a bordo de la Jeep, quienes quedaron detenidos en la Comisaría 14C.

Según la versión de los jóvenes, cuando se encontraban por los Bosques de Palermo, "notaron que el Ford rojo había desaparecido". En ese momento decidieron frenar y llamar a Olaya, pero no les respondió. Uno de los ocupantes de la Jeep se bajó del vehículo y regresó caminando: fue ese el momento en el que se encontró de frente con Olaya González.

Le preguntaron qué pasó, pero estaba en shock. Le volvieron a preguntar y respondió: "No sé, no sé. Choqué. Me quede dormido, no sé. Llévame a lo de mi vieja, así busco los documentos".