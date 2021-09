Video: así roban a plena luz del día en Godoy Cruz

Los vecinos del barrio Batalla del Pilar, en el departamento mendocino de Godoy Cruz, están cansados de ser víctimas de la inseguridad y aseguran que sufren violentos asaltos todos los días.

"A mi familia le han desvalijado la casa dos veces. A mi hijo le intentaron robar el celular y le pegaron a la salida de la escuela. A otro vecino también le desvalijaron la casa", contó Osvaldo, uno de los vecinos preocupados por la situación.

"El lunes a mi sobrina la atacaron dos motochorros en la calle Ricardo Rojas para robarle la mochila. Empezó a las trompadas y a los gritos y salieron los vecinos a defenderla", agregó Osvaldo.

Una joven fue atacada por motochorros a plena luz del día.

El video de lo ocurrido con la joven fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve a los delincuentes en moto que la abordan y que luego huyen a toda velocidad cuando los vecinos salen a defender a la víctima y los corren durante varias cuadras. El violento hecho se registró a las 14.35 del lunes.

"A mis hijos ya tengo que decirles que no salgan directamente. Toda la zona de las calles Juan XXIII, Ramos Mejías y Ricardo Rojas está imposible. Hay nula presencia policial y solamente aparece un móvil después de las 23", agregó Osvaldo, cansado de la situación.

"Si no salen los vecinos no sé qué pasaba con mi sobrina. Yo la reté porque se defendió y no le hicieron daño de casualidad. Parece que tienen que matar a alguien para que hagan algo", cerró Osvaldo.