Giro total en la investigación sobre la muerte del presidente de Haití

El crimen no es un fenómeno que se restrinja a los barrios menos favorecidos: a veces toca también a las cimas del poder. Así parece demostrarlo el caso del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise, acribillado a tiros en su residencia el pasado 7 de julio. Este martes, el fiscal Bel-Ford Claude apuntó contra el primer ministro del país como uno de los principales acusados del salvaje homicidio.

El magistrado sostiene que el primer ministro Ariel Henry se comunicó dos veces con uno de los sujetos que habrían organizado el ataque, Joseph Felix Badio, con quien habría conversado algunas horas después del hecho de sangre. A partir de esos datos, la Justicia comenzará a investigar qué rol tuvo Henry en el magnicidio. Se espera que el juez de instrucción Garry Orélien concrete la imputación en breve.

Henry, primer ministro de Haití.

Actualmente hay 44 personas detenidas, entre ellas 18 colombianos. Se los sindica como parte del grupo comando que atravesó todas las barreras de seguridad, ingresó a la casa presidencial y disparó contra Moise -que falleció- y su esposa, quien debió abandonar el país en grave estado.

Varios colombianos fueron detenidos, bajo la sospecha de haber participado del ataque.

El fiscal requirió que no se le permita a Henry abandonar el país "por graves sospechas de asesinato". Días atrás, lo había citado a declarar para hacerle algunas preguntas sobre estas presuntas llamadas con el principal acusado del crimen, pero el aludido prefirió no asistir. “Ninguna distracción, ninguna citación o invitación, ninguna maniobra, ninguna amenaza, ninguna lucha de retaguardia ni ninguna agresión me distraerá de mi misión”, opinó el primer ministro el fin de semana.

¿Con quién se supone que habló Henry? Joseph Felix Badio es un exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití que tiene contactos con sectores de inteligencia. De acuerdo con las acusaciones, habría sido él quien dio la orden de ultimar al presidente en su casa de Puerto Príncipe. Asimismo, se habrían dado reuniones entre los elementos del grupo comando y la empresa CTU Security Services, apuntada como parte de la trama magnicida. Sorprende que, a horas del ataque, Badio conversara con el primer ministro.