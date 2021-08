Balearon la vidriera de una concesionaria y una mujer murió del susto

Una mujer murió de un infarto tras presenciar una brutal balacera contra la vidriera de una concesionaria de autos en la ciudad santafesina de Rosario. El ataque a balazos no provocó heridos, pero una mujer se asustó tanto con lo ocurrido que sufrió un paro cardíaco mientras huía del lugar y murió.

El dueño de la concesionaria, Omar Velázquez, aseguró que el ataque fue porque hace meses que le reclaman un pago de 25.000 dólares a cambio de "protección".

La balacera se registró el domingo a la noche en una concesionaria ubicada en la calle Rondeau al 4100 de Rosario. En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local se ve a una persona parándose frente a la vidriera y disparando hasta destruirla de 9 balazos. El agresor también disparó contra los vehículos en exhibición.

Una mujer que se encontraba esperando el colectivo cerca de la concesionaria se asustó ante el violento ataque, empezó a correr y en plena huida tuvo un paro cardíaco y murió.

El dueño de la concesionaria contó que venía recibiendo amenazas de parte de los atacantes desde hace tiempo. Aseguró que los desconocidos que le exigen plata pertenecen a distintas bandas criminales de la ciudad y que él no está dispuesto a darles nada: "Es mucho dinero que no puedo pagar a alguien que no sé quién es".

"La protección la ofrecen ellos, esto ya pasaba hace 150 años atrás con la mafia en Estados Unidos y ahora pasa acá, hemos retrocedido de manera increíble", se lamentó Velázquez.

Y completó: "Alguno se asustó y pagó, pero no se puede trabajar así, yo no pienso darle un peso a nadie".