Un juez musulmán y "garantista" decidirá si Juan Darthés abusó a Thelma Fardin

El actor Juan Darthés comenzará a ser juzgado esta tarde en Brasil por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardin, quien lo denunció hace casi tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.



Fardin declarará a partir de las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en Juan Domingo Perón 667, del centro porteño, y será acompañada por funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.



También el colectivo Actrices Argentinas convocó a concentrar en las puertas de la UFEM a partir de las 13 para acompañar la primera audiencia del juicio a Darthés, al que consideraron como "un precedente histórico mundial" en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.





"Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar" casos de abuso sexual, señaló Fardin, días pasados.



Durante el juicio once testigos declararán por vía remota ante el juez federal de San Pablo Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.



"Por suerte, a causa de la situación por el Covid-19 no hizo falta que viaje a Brasil porque el juez al ser grupo de riesgo estará desde su casa", contó Fardin. La audiencia no será pública, sino limitada apenas a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación.





El juez que sustanciará el juicio a Darthés es el primer magistrado musulmán de la historia de Brasil y es considerado un garantista.



Mazloum estará frente a un caso de alto impacto para el sistema procesal de Brasil, con una complejidad jurídica casi inédita: el juicio a Juan Pacífico Dabul, brasileño de nacimiento, quien como Juan Darthés vivió y se hizo famoso como actor en Argentina.