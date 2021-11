Los escalofriantes últimos minutos del joven asesinado en una panadería

El adolescente de 17 años que fue asesinado ayer en el interior de una panadería de la localidad bonaerense de José C. Paz recibió cuatro puñaladas y los investigadores investigan como principal hipótesis un crimen durante un intento de robo, a pesar de que no llegaron a sustraerle nada, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada por los voceros como Joel Sánchez, quien fue atacado ayer por la tarde de al menos cuatro puñaladas por un hombre que ingresó a la panadería ubicada en el cruce de las calles Cumana y Martín Coronado, de la mencionada localidad ubicada en el oeste del conurbano, donde el joven trabajaba junto a su hermano.



Según informaron los voceros judiciales, Sánchez recibió cuatro puntazos aparentemente cuando intentó defenderse del intento de robo.



Tras herirlo, el agresor se dio rápidamente a la fuga en bicicleta, mientras que Sánchez fue trasladado por efectivos de la comisaría 3ra. de José C. Paz al Hospital Rubén Caporaletti, donde finalmente falleció.





Los voceros dijeron que en la huida al agresor se le cayeron su teléfono celular y un cuchillo tipo carnicero, que se investiga si fue empleado en el ataque, que fueron secuestrados por los pesquisas.



Si bien en un primer momento las fuentes dijeron que la víctima como el agresor había discutido, la representante del Ministerio Público caratuló a la causa como “robo calificado en grado de tentativa por el uso de arma blanca criminis causae”.



Los investigadores se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona para dar con el sospechoso, quien ya fue identificado, ya que según el testimonio de la familia y vecinos sería conocido del barrio.



Por su parte, Jésica Flores, madre de Joel, aseguró que su hijo antes de morir “le salvó la vida a otro muchacho” a quien el agresor también intentó apuñalar.





“Me llamaron los vecinos que lo habían apuñalado. El primero que llegó fue su hermano Ariel, a quien le pudo decir sus últimas palabras. Yo no sabía qué hacer de la desesperación. Me fui con él (al hospital) mientras agonizaba”, aseguró la mujer al canal Todo Noticias. “No tuvo fuerza, le vi un puñal en el corazón. En el hospital me dijeron que tuvo cuatro puñaladas”, relató.



La madre de la víctima contó que su hijo estaba cursando el 5to. año de la secundaria, que a la tarde trabajaba en la panadería junto a su hermano y que deseaba ser gendarme. “Por favor, que haya justicia y que no se olviden de mi hijo”, pidió la mujer.