Sobreseyeron a la joven acusada de ser vacunada VIP

Finalmente se cerró la causa por la joven acusada de ser vacunada VIP. Antonella Belén Delmonte fue sobreseída por la Justicia que entendió que no había cometido un delito. Para el juez, la chica fue inoculada por formar parte del personal de salud. El caso tuvo una importante repercusión, ya que ocurrió en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus.

La denuncia la había realizado el director del Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas. Martín Tassi, en la que afirmaba que la joven de 24 años se había aplicado a Sputnik V sin que formara parte de ningún grupo autorizado.

La joven trabaja como administrativa en una clínica

La investigación comenzó en el mes de abril y se confirmó que Delmonte sí formaba parte del personal de salud y por eso estaba autorizada a recibir la vacuna. La joven se había inscripto por medio de la aplicación Vacunate porque trabaja como personal administrativo de una clínica. En este caso, fueron contemplados como personal de salud, ya que debía estar inmunizada para poder desarrollar su trabajo.

"Concurrí a vacunarme con el certificado expedido por mi empleadora que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo", había explicado Delmonte en sus redes sociales.

Meses después, y tal como detallan medios nacionales, la Justicia la sobreseyó. En el fallo el juez consideró que la mujer no ha cometido ningún delito, ya que no alteró ni falsificó los datos volcados en la declaración jurada al inscribirse como personal de salud no UCI. Asimismo aclara que justificó su actividad laboral que en ese momento tenía acceso a la vacuna.