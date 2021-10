El duro relato de una joven que denunció por abuso a su entrenador

Un duro relato realizó una joven que denunció a su entrenador de abuso. La joven sostuvo que los hechos ocurrieron cuando tenía 12 años. El acusado es un director técnico de fútbol que tiene vínculos con la AFA y que ya ganó el rechazo de un importante grupo de jugadoras.

José Luis Magnago fue denunciado por una joven por un abuso ocurrido en 2007, cuando la víctima tenía 12 años. El hombre, que tendría importantes vínculos con la AFA habría cometido el hecho durante los Juegos Evita realizados en Mar del Plata. Si bien pasaron 14 años del hecho, la víctima se animó a denunciarlo y realizó un crudo relato sobre lo que padeció.

En ese momento, Magnago era técnico el equipo de fútbol femenino Futuro de Santa Fe y de manera cotidiana le ofrecía a las jugadoras hacerles masajes. Un día la joven aceptó y el hombre comenzó a masajearle las piernas.

“Después que me termina de hacer los masajes, me empieza a tocar más arriba de la pantorrilla por encima de la ropa, apaga la luz, me sube la remera y me toca los pechos por encima del top que tenía puesto. Yo solamente quedé dura, nadie entraba a la pieza encima, solamente llegó a tocarme hasta ahí y después Magnago hizo como si no pasara nada”, declaró.

Recién en el 2018 la chica logró relatarle lo ocurrido a su madre, y decidieron realizar la denuncia. Asimismo, si bien no hay otras denuncias, asegura que hay más compañeras que sufrieron lo mismo y que podrían declarar.

Magnago es actualmente presidente de la liga de fútbol femenino de Reconquista, en Santa Fe y un grupo de jugadoras solicitaron su destitución.