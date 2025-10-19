Para nostálgicos: Casio reflota el icónico reloj de Volver al Futuro

El reloj de Marty McFly vuelve al mercado para recordar la película que revolucionó el cine y los efectos especiales en 1985: Volver al Futuro.

Volver al Futuro fue una de las películas más icónicas de la cultura pop de la década de los ‘80. En este sentido, Casio resucitó uno de sus modelos más reconocibles: el reloj calculadora, sucesor espiritual del legendario C-80, un modelo que se consolidó como el más popular del planeta y que llevaba Marty McFly en su muñeca durante la filmación de la primera película.

La estrategia detrás de esta reedición, denominada Casio CA-500WEBF-1A, es una clara apuesta por lo retro. En un mercado saturado de novedades, Casio ha entendido que lo vintage ha encontrado su propio espacio. No es la primera vez que la marca rescata iconos; ya lo hizo con el DW-5000 (el primer G-Shock). Pero en este caso, la mirada se dirige específicamente a 1985, buscando que el accesorio se sienta como una auténtica cápsula del tiempo de aquella década. Este reloj no está diseñado para competir con los modelos deportivos o los relojes inteligentes de alta gama, sino directamente con el recuerdo.

Volver al futuro 1.jpg Volver al Futuro se estrenó en 1985. Cómo es el reloj inspirado en Volver al Futuro El diseño del nuevo Casio está cargado de detalles que reconocerá cualquier fan de la saga de películas de viajes en el tiempo. La compañía sustituyó el clásico plástico negro por aluminio pulido y redimensionó ligeramente la caja. Esta estética plateada y con acabado pulido evoca directamente al chasis del DeLorean, el famoso auto de Doc Brown.

A nivel funcional, el CA-500WEBF-1A mantiene la base del clásico C-80: ofrece una calculadora de ocho dígitos, cronómetro de 1/100 de segundo, alarma diaria y calendario automático programado hasta 2099. Pesa alrededor de 53 gramos y utiliza una pila CR2016 con una duración estimada de cinco años. La decisión de no incorporar luz es totalmente coherente con la fidelidad al diseño original de los ochenta.