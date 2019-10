Los 10 consejos para trabajar desde tu casa (y tener éxito)

El home-office no es ni para todas las tareas, ni para todas las personas. Hay funciones presenciales que no pueden hacerse a distancia; y hay gente que, por su personalidad, estilo y necesidad de socialización con otros, sí o sí requieren del trabajo presencial. Este es un análisis profundo, personal e interior que sugiero que hagas antes de adoptar el trabajo remoto.

Conozco casos de trabajadores cuyas vidas personales son un caos por distintos motivos; por supuesto que esto atenta completamente para dedicarte a trabajar fuera de tu casa. Porque así lo hagas en un espacio de co-working o en un café, necesitas establecer un espacio de trabajo calmo y confortable, que te permita mantener e incluso superar tu rendimiento en la oficina. Si no tienes resuelto con quienes convives cómo lo harás, no aceptes el reto por el momento.

Debes prepararte lo suficiente para no fallar. Muchas empresas proponen un período de prueba -por ejemplo, tres meses donde sólo cobrarás tu salario sí y sólo sí cumples con todos y cada uno de los resultados que previamente habrán pactado-; de lo contrario, habrá consecuencias. Esto, que suena duro, es parte de tu responsabilidad, y de nadie más.

De allí que pedir feedback a tus superiores es la mejor forma de saber cómo marcha tu home-office; qué puedes mejorar; y también, desde tu lado, qué aportes puedes hacer a la organización para seguir siendo eficaces en experiencias de trabajo remoto.