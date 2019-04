Aún falta: siguen existiendo pases a planta del Estado sin concurso

Esta semana se presentó a los ganadores de 37 concursos de ascensos en el Estado. En total, durante esta gestión se llevaron adelante 63 concursos de ascensos y 51 concursos de cargos iniciales, a los cuales se siguen sumando llamados. No hay dudas de que se trata de un paso trascendental para terminar con los amiguismos, acomodos y sobre todo el crecimiento desmedido de la planta estatal. Pero también es cierto que aún hoy se sigue designando personal sin que pasen el filtro de la mesa examinadora.

Basta leer el Boletín Oficial para encontrar decenas de designaciones por decreto en planta permanente del Ministerio de Salud. Desde el Ejecutivo lo reconocen y aseguran que hasta que no se aceite el mecanismo seguirán existiendo este tipo de nombramientos, pero de forma interina.

En su gran mayoría se trata de profesionales de la salud y en todos los decretos se repite la misma mecánica. "Desígnese interinamente, a partir de la fecha del presente decreto y hasta tanto se cubra el cargo por concurso", se puede leer en cada nombramiento. Pero lo cierto es que durante años se incorporó personal por esa vía sin que luego se concursara el cargo.

Desde el Ejecutivo aseguran que ahora la situación es otra y que los concursos llegaron para quedarse. Que las designaciones interinas deberán ratificarse por concurso pero que la necesidad de garantizar la prestación médica los obliga a cubrir el cargo por esa vía. "Son altas por bajas. Un trabajador se va y hay que designar a alguien para que no se resienta el servicio", sostienen.

Por ejemplo, este miércoles se pueden observar dos designaciones interinas en el Boletín Oficial: una médica en el área sanitaria de Guaymallén y otra en el área sanitaria de San Rafael. Así, MDZ encontró otros 70 nombramientos que incluyen médicos, odontólogos y enfermeros. Al no realizarse concurso se coarta la igualdad de condiciones para acceder al cargo público y no se garantiza que el cargo sea ocupado por el más capacitado y no alguien cercano al poder de turno.

Mientras tanto, el organismos descentralizados hay denuncias de la CTA por nombramientos a dedo. Por ejemplo, afirman que en OSEP la gestión de Sergio Vergara designó en planta permanente a Claudio Raúl Amadio, nuevo jefe del Departamento de Infectología de la obra social. Además, también remarcan que se designó como jefas de departamento a otras dos empleadas sin que exista concurso de ascenso. Se trata de Slvana Patricia Soria y Pamela Mariana Bustos.

Por todo ello, es necesario afinar el lápiz y profundizar el camino que ya comenzó a transitarse. Nos solo llamando a concurso para los cargos que se cubren de forma interina vía decreto, sino para que en el futuro cercano ya no existan más designaciones interinas y el mecanismo del concurso permita cubrir las vacantes de forma rápida y transparente.