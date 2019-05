Las listas escondidas de las PASO: la apertura de datos no llegó

La página en Internet de la Junta Electoral de Mendoza atrasa a tal punto, que las autoridades propias que el portal muestra, ya no lo son.

Pero eso nada en importancia comparado con que, a escasos días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no está la lista completa de candidatos en un formato accesible y sencillo, ni tampoco complejo; no están disponibles las boletas y tampoco las "boletas cortas", libradas al azar de los propios partidos en donde se supone que quien no cuente con el aval de sus máximos dirigentes, no podrá publicitar en igualdad de condiciones, no en los medios, sino en el necesariamente neutral sitio web de la Junta Electoral, su existencia, ni siquiera su propuesta.

La Junta Electoral reúne a los tres poderes del Estado en un acto que, a todas luces, representa una mera formalidad. Es como cuando te juntás por obligación y no le ponés ganas, ni garra y no se te ocurriría innovar porque en realidad, no querés estar allí. Entonces, no sirve más que para hacer aclaraciones y declaraciones. Y pasearse por la provincia el día del comicio pero ojo: que no vengan con tantas denuncias porque "no tenemos el personal suficiente para corroborar nada".

Desde los tres poderes se llenan la boca con la "apertura de datos", pero no se puede abrir lo que no se busca, clasifica y se valora.

Se habla de "inteligencia artificial", pero escasea la otra. ¿Entre los 100 mil empleados públicos no hay nadie que pueda hacer estos relevamientos y ponerse a cargo de los sitios que deben garantizar información de primer nivel y chequeada para que la ciudadanía pueda votar? ¿O justo los "8 mil menos" que deja la Era Cornejo eran justamente los capacitados para la tarea?

El Poder Judicial destina más empleados a coser expedientes con hilo y a contarlos con un sistema vigente desde la época de las tribus incas, una especie de quipus, que al uso de las nuevas tecnologías para resolver problemas y ponerse al servicio de la sociedad: esa es su misión, aunque muchas veces la endogamia los lleve a creer su propio juicio de la autosatisfacción corporativa.

Sobre "la culpa es de los partidos"

La política no se queda atrás: la Justicia Electoral manda a la prensa a que consulte a los partidos políticos. Sostienen que en las PASO les toca a ellos publicar las "listas cortas", pero tampoco lo hacen, ya sea por desidia, porque les importa un rábano, porque no le conviene a la dirigencia de ese partido mostrar todo o por lo que fuere.

Sin embargo, la campaña proselitista está llena de empleados públicos al servicio -en forma velada- de los precandidatos que tienen acceso al poder empleador del Estado, cosa con la que no cuenta el resto de quienes se presentan como alternativa al poder fáctico, haciendo buen uso de la herramienta de las PASO.

Y la Justicia, ¿qué controla? ¿Lo hará 8 meses después, cuando ya no haga falta que muevan un solo dedo? ¿Quién garantiza el cumplimiento de la pluralidad plasmada en normas? ¿Nos van a pedir que presentemos un formulario por Mesa de Entradas?

Tampoco se sabe cómo, cuándo y dónde se conocerán los resultados, algo que a estas alturas, en otras elecciones, ya se conocía.

¿Qué está haciendo el personal que debería haber estado dedicado a esto, asignada a tal fin, desde hace tiempo? ¿Hace falta todavía más personal en el Estado? ¿Se está pensando acaso en profundizar la crisis para poder justificar una tercerización en manos privadas de estos datos cruciales?

Hay una falla, ha sido detectada, fue avisado con tiempo y nadie lo resuelve. Resta pensar que todo es a propósito, ya que nadie se traga una vez más la excusa de la "falta de recursos" o el "estamos superados".

Hubieran cambiado el estado de cosas para no llegar a esta situación, ya que para eso el Estado los ha puesto en donde están, mediante voto popular, concurso o "a dedo".

Entrá a la página de Elecciones 2019 haciendo clic aquí.

Entrá a la página de la Justicia Electoral haciendo clic aquí.