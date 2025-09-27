Venus en virgo: qué es y por qué es el momento perfecto para enamorarte, según el horóscopo

Si quieres encontrar el amor, este es tu momento. Venus, el planeta del amor, se lucirá durante esta temporada.

El horóscopo aseguró que Venus en Virgo iniciará su tránsito el 19 de septiembre y finalizará el 13 de octubre. Esto es poco tiempo para encontrar el amor, pero el suficiente para 3 signos del zodiaco. A continuación te contamos qué es y cuáles son los signos que

Venus en Virgo es una combinación astrológica pragmática y observadora en sus pensamientos y acciones. Por eso, si buscas a una persona servicial, es decir, que haga recados mientras descansas o que cocine en casa en lugar de llevarte a un restaurante elegante, este es el momento perfecto para ti.

Fosfina Venus.jpg Venus es el planeta del amor, la belleza, los valores, el dinero, etc. Archivo.

¿Quiénes serán afectados por Venus en Virgo? Tauro estará entre los afectados. Su conexión con Venus lo compromete y lo sumergirá en una historia romántica que parece sacada de una película. Sin embargo, Tauro no debe dejarse llevar por promesas. Es importante que no baje la guardia para no tener situaciones desafortunadas.

Virgo también recibirá una historia romántica única y tierna. Las personas de este signo encontrarán a una persona que es tan organizada y perfeccionista como ellos. Su admiración los llevará lejos. Sin embargo, el horóscopo les recomienda no perder la cabeza.