Venus en virgo: qué es y por qué es el momento perfecto para enamorarte, según el horóscopo
Si quieres encontrar el amor, este es tu momento. Venus, el planeta del amor, se lucirá durante esta temporada.
El horóscopo aseguró que Venus en Virgo iniciará su tránsito el 19 de septiembre y finalizará el 13 de octubre. Esto es poco tiempo para encontrar el amor, pero el suficiente para 3 signos del zodiaco. A continuación te contamos qué es y cuáles son los signos que
Venus en Virgo es una combinación astrológica pragmática y observadora en sus pensamientos y acciones. Por eso, si buscas a una persona servicial, es decir, que haga recados mientras descansas o que cocine en casa en lugar de llevarte a un restaurante elegante, este es el momento perfecto para ti.
¿Quiénes serán afectados por Venus en Virgo?
Tauro estará entre los afectados. Su conexión con Venus lo compromete y lo sumergirá en una historia romántica que parece sacada de una película. Sin embargo, Tauro no debe dejarse llevar por promesas. Es importante que no baje la guardia para no tener situaciones desafortunadas.
Virgo también recibirá una historia romántica única y tierna. Las personas de este signo encontrarán a una persona que es tan organizada y perfeccionista como ellos. Su admiración los llevará lejos. Sin embargo, el horóscopo les recomienda no perder la cabeza.
Otro de los beneficiados será Leo. Las personas de este signo del zodiaco encontrarán a una persona genuina y con pureza en su corazón. Lo más atractivo para Leo es que esa persona no intentará conquistarlo con flores o regalos, sino con pequeños gestos como una comida especial o un café por la mañana.