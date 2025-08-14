Nobuo Yamada: la voz de Saint Seiya y su último mensaje antes de partir

La voz que dio vida a uno de los openings más memorables del anime dejó de sonar el 13 de agosto de 2025. Nobuo Yamada, recordado por interpretar “Pegasus Fantasy” en Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, murió a los 61 años tras una dura batalla contra el cáncer de riñón.

Saint Seiya marcó una generación Nacido el 20 de enero de 1964 en Osaka, Nobuo Yamada comenzó su carrera en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. Sin embargo, su salto a la inmortalidad artística llegó cuando interpretó el tema principal de Saint Seiya, conocido en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco. Su voz poderosa cruzó fronteras y generaciones, convirtiéndose en un símbolo del anime.

Embed - Pegasus Fantasy Nobuo Yamada Live Arena CDMX En 2018 recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: cáncer de riñón. Los médicos estimaron que le quedaban cinco años, pero él decidió seguir en los escenarios y en el estudio. Durante ese tiempo no solo cantó, sino que también compuso y trabajó en nuevos proyectos, demostrando una fortaleza que inspiró a quienes lo seguían.

Nobuo-Yamada-Caballeros-del-Zodiaco Mil batallas como Saint Seiya Lo más impactante es que, según su agencia Mojost, un día antes de partir hablaba con entusiasmo sobre arreglos musicales y futuros conciertos. No se retiró ni en los momentos más difíciles, manteniendo siempre la identidad artística con la que se presentaba: NoB. Esa constancia fue parte de su sello personal.

Medios como RPP y Hobbyconsolas destacaron que su legado no se limita a Pegasus Fantasy. También interpretó “Blue Forever” y otros temas que resonaron con fuerza en los corazones de los fans. Para el coleccionista Jorge Vásquez, poseedor del Récord Guinness por la mayor colección de artículos de Saint Seiya, Yamada fue mucho más que una voz: una historia de entrega a la música.