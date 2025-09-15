Limpieza: el trucazo para limpiar las zapatillas de gamuza que todos tienen
Es posible realizar una limpieza sencilla con un cepillo de dientes y jabón blancos. El calzado quedará como nuevo.
Las zapatillas de gamuza son una moda que nunca pasa. Sin embargo, muchas veces se terminan arruinando porque no se realiza la limpieza adecuada. Existen trucos caseros para dejarlas impecables como nuevas. Solo se necesitan unos pocos ingredientes.
Limpieza de la gamuza
En primer lugar, se recomienda tomar un cepillo de dientes y frotarlo en jabón blanco para luego refregar por las partes donde hay más roces o manchas específicas. Cepillar suavemente hasta que se vaya removiendo la suciedad.
Luego se cepilla la gamuza con el mismo cepillo para levantar las fibras. El paso siguiente en este caso es colocar las zapatillas de gamuza dentro de una funda para calzado o en una funda para almohadas. Eso evitará que se golpeen. Con el jabón habitual y un programa con centrifugado suave quedarán impecables.
Por otra parte, si hay manchas de grasa en la gamuza se puede espolvorear talco o maicena y dejarlo actuar varias horas. Luego se cepilla suavemente para retirar los restos y ese polvo permitirá absorber la grasa.
En tanto, para recuperar el color de la gamuza se puede usar una goma de borrar de color blanco y se frota sobre las zonas desgastadas. También si la gamuza se aplastó después de la limpieza se puede usar un cepillo de dientes seco. No hay que usar agua en exceso ni colocarlas directamente bajo el sol porque eso puede endurecer la gamuza.