La inteligencia artificial de Google que resume en pocas palabras un texto y es perfecta para estudiantes

La IA vuelve a sorprender con su capacidad de interactuar directamente con los documentos que el usuario carga en la plataforma. Descubre esto y más.

La inteligencia artificial se acerca a los estudiantes con una herramienta de Google que es versátil y busca mejorar su productividad. Ya no se trata de un simple asistente virtual, sino de una plataforma que resume, en pocas palabras, un gran texto sin importar la cantidad de páginas que este tenga.

¿Cómo usar esta inteligencia artificial de Google? Al abrir la página de NotebookLM, puedes subir archivos PDF, Google Docs, presentaciones, enlaces o videos. El único problema de la aplicación es que no puede interactuar con documentos que estén escaneados ya que le resulta imposible detectar texto. Pero los demás puedes resumirlos sin problemas.

inteligencia artificial, google, ia "Piensa de manera más inteligente, no más difícil", es el lema de esta inteligencia artificial. Archivo. Antes de brindarte el resumen de tu texto, te hace un pequeño adelanto de lo que encontrarás. Luego tienes otras opciones de uso que incluyen agregar notas, hacer un resumen de audio o convertir todo el resumen en un mapa mental. Si eres de los que tienen una gran memoria visual, esta función es perfecta para ti.

Esta IA también responde las preguntas que quieras, siempre y cuándo la respuesta esté dentro del texto. Y si lo deseas puedes disfrutar desde guías de estudio hasta preguntas frecuentes o cronogramas de trabajo, que es una gran ayuda por si tienes información dispersa y quieres condensarla en un solo lugar.