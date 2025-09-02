El alimento más barato y que deberías comer a diario
Este alimento no solo es el más barato también está cargado de vitaminas, minerales y antioxidantes que trabajan juntos.
El huevo es el multivitamínico más barato y completo que existe y nadie debería ignorarlo. En un solo alimento tienes proteína para mantener tu músculo, vitaminas que refuerzan huesos y defensas, antioxidantes que protegen tu vista y nutrientes que cuidan tu memoria.
Por qué comer este alimento a diario
Durante años se difundió la idea de que la yema resultaba peligrosa para el corazón. La palabra colesterol quedó grabada como un enemigo, pero hoy la ciencia demostró que esa visión era incompleta. Tu cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, vitamina D y las membranas de cada célula. El hígado, además, regula sus niveles sin dificultad.
Piénsalo: millones gastan en suplementos caros que apenas contienen una vitamina aislada. El huevo, en cambio, ofrece casi todas juntas, en una presentación natural y fácil de absorber. Esa diferencia lo convierte en un alimento que supera a muchos productos de farmacia sin necesidad de gastar fortunas en envases brillantes.
Pura proteína
Lo fascinante es que su aporte se nota en funciones cotidianas. Comer huevo ayuda a tener energía más estable, a mejorar la memoria, a mantener la masa muscular y hasta a proteger los ojos gracias a compuestos como la luteína. Todo esto dentro de un producto que está presente en cualquier mercado a un precio accesible.
Además, es práctico. Se cocina en minutos, se adapta a los gustos más variados y sirve para cualquier momento del día. Desde un desayuno rápido hasta una cena ligera, siempre resulta útil. Cocido, revuelto, pochado o en tortilla, su sabor combina con casi todo y nunca pierde sus nutrientes esenciales.