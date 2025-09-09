Así son las monedas de Goku que Japón creó por los 40 años de Dragon Ball

La Casa de la Moneda de Japón lanzó monedas de Goku y desató un furor inesperado entre fanáticos de Dragon Ball y coleccionistas. La celebración por los 40 años del manga se convirtió en un evento global gracias a estos sets conmemorativos que combinan diseño, nostalgia y exclusividad.

El set principal está compuesto por seis monedas de curso legal emitidas en 2025, que van de 1 a 500 yenes, acompañadas de una medalla de plata con Goku en su niñez. En el reverso, la pieza muestra el logotipo del 40 aniversario con un acabado iridiscente que realza su brillo. Todo llega en un estuche de cuero elegante y con un precio cercano a los 16.500 yenes.

La tirada máxima de este set es de 25.000 unidades, lo que lo convierte en un objeto de deseo inmediato. Las monedas son del tipo “proof”, es decir, acuñadas con un método especial que otorga un acabado brillante y resalta cada relieve del diseño. Esto transforma a las piezas en auténticos recuerdos de colección, que combinan valor cultural y atractivo estético en un mismo producto.

El segundo set es más accesible y está compuesto por una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de cuatro estrellas en el reverso. Viene en un estuche especial y tiene un precio de 3.100 yenes. Su tirada será mayor, con 60.000 unidades disponibles para el público.

La venta de ambos sets se realizará entre el 5 y el 25 de septiembre a través de correo postal y en la tienda en línea de la institución japonesa. En caso de que la demanda supere la oferta, los compradores serán seleccionados mediante sorteo, lo que añade aún más expectativa y suspenso a esta propuesta.

Dragon Ball celebró oficialmente su 40 aniversario el 20 de noviembre de 2024, pero las ediciones conmemorativas continúan apareciendo como parte de las festividades.