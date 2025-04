Damiano David de Maneskin en La Revuelta: una entrevista muy surreal

La televisión española vivió una de sus noches más inesperadas con la visita de Damiano David a La Revuelta. El vocalista de Måneskin acudió al programa para hablar de su carrera en solitario, pero lo que parecía una entrevista habitual se convirtió en un espectáculo lleno de momentos absurdos y carcajadas.

Desde el primer minuto, el ambiente dejó claro que nada seguiría un guion. David Broncano, el presentador, decidió romper el hielo con un intento improvisado de hablar italiano. "Yo no hablo italiano, me lo invento todo", confesó sin reparos. Damiano, sorprendido pero con buen humor, aceptó el reto y la entrevista se convirtió en un caótico intercambio de idiomas.

David Broncano hacía preguntas en un italiano improvisado, mientras el cantante respondía en inglés y, de vez en cuando, en español. El resultado fue un diálogo confuso y divertido que atrapó a la audiencia. El programa siguió un ritmo raro y surreal, con temas que iban desde la subida de aranceles impulsada por Donald Trump hasta los próximos conciertos del italiano en España.

Cada pregunta parecía más inesperada que la anterior, y Damiano David, lejos de molestarse, terminó disfrutando del desconcierto. Poco a poco, se dejó llevar por la dinámica irreverente del programa, hasta llegar al momento más característico de La Revuelta: las preguntas clásicas de Broncano.

"Estas son las preguntas que hago a todos los invitados", avisó el presentador antes de lanzar una de sus consultas más temidas: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?". Damiano David, entre incrédulo y divertido, se mostró reacio a responder. "Es de mal gusto decirlo", replicó, dejando claro que no pensaba revelar la cifra. Pero Broncano no se quedó conforme y contraatacó con su habitual sarcasmo: "No es mi responsabilidad, es una tarea que el Gobierno de España me encomienda". La respuesta desató la risa de Damiano, quien terminó solicitando una vía de escape para evitar seguir con la pregunta.